快訊

高雄漢來海港巨蛋店就醫增至50人 業者29、30日再停業2天

不用望梅止渴了！吳德榮：梅雨季首波鋒面周三報到

聯合報社論／黨政商你儂我儂，綠能通吃一條龍

NBA／什麼劇本？字母哥、小李G4缺席 波提斯首節出拳再被趕出場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
公鹿先發前鋒波提斯（右）第一節和溜馬奈哈德（左）發生衝突，兩人都吞下技術犯規，波提斯再追加一次技術犯規，留下4分、3籃板就被驅逐出場。 美聯社
公鹿先發前鋒波提斯（右）第一節和溜馬奈哈德（左）發生衝突，兩人都吞下技術犯規，波提斯再追加一次技術犯規，留下4分、3籃板就被驅逐出場。 美聯社

公鹿隊今天迎接東區季後賽首輪第4戰，但當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）都因傷缺陣，開賽不到7分鐘，先發前鋒波提斯（Bobby Portis）再因出拳連吞2個技術犯規，直接被趕出場，再添利空消息。

里拉德第3戰第四節傷到右腳阿基里斯腱，有消息人士透露是拉傷，里拉德還被看到穿著步行靴保護傷處，今天也缺席投籃訓練。公鹿教頭瑞佛斯（Doc Rivers）表示，里拉德MRI檢查結果就是阿基里斯腱有些問題，球團並沒讓他停賽。

2度MVP得主安戴托昆波則是月初就因左小腿傷勢休兵至今，不過他今天有參與團隊訓練，瑞佛斯表示許多跡象都是正向表現，希望趕得及首輪季後賽回歸。

已經少了兩位主將，波提斯今天第一節5分01秒和溜馬奈哈德（Andrew Nembhard）發生衝突，兩人在籃下推擠，奈哈德先推了波提斯，波提斯接續對奈哈德揮拳；裁判檢視畫面後，兩人都吞下技術犯規，波提斯再追加一次技術犯規，留下4分、3籃板就被驅逐出場。

雖少了3名主力，公鹿首節在米道頓（Khris Middleton）8分領軍下以33：33和溜馬打平，展現將系列賽扳平成2：2競爭力。

Bobby Portis NBA季後賽 公鹿 溜馬

延伸閱讀

NBA／公鹿屋漏偏逢連夜雨 里拉德跟腱拉傷G4恐休兵

NBA／哈利伯頓主場首秀大三元 延長賽致勝三分打力壓公鹿

NBA／季後賽客場球隊首勝！ 席亞康砍37分率溜馬扳平公鹿

NBA／里拉德上半場35分下半場0輸出 公鹿仍輕取溜馬開門紅

相關新聞

NBA／我沒碰球！湖人主帥無視挑戰要求 詹皇氣炸暴跳如雷

在湖人隊史首次季後賽出現4人至少拿到20分4助攻的加持下，終止了對戰金塊11連敗的難堪紀錄。這也是湖人首次在0比3落後情況下搶回一勝，之前8次都是直接橫掃出局。 不過當第四節雙方比分來到15分差

NBA／公鹿屋漏偏逢連夜雨 里拉德跟腱拉傷G4恐休兵

對於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）遲遲沒有確切歸隊時間的公鹿來說，如今又要遭逢更心碎的消息。當家後衛里拉德（Damian Lillard）因1級跟腱拉傷影響，第4戰很可能要掛

NBA／什麼劇本？字母哥、小李G4缺席 波提斯第一節出拳再被趕出場

公鹿隊今天迎接東區季後賽首輪第4戰，但當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德...

NBA／在費城被喊MVP！布朗森狂轟隊史新高47分率尼克破76人

雖傷了重要成員藍道（Julius Randle），尼克隊季後賽還有布朗森（Jalen Brunson）帶領全隊，今天東區...

NBA／化身禁區神獸飆紀錄重創金塊 戴維斯：我們不想被橫掃

3連敗的湖人能在整場比賽壓制金塊，避免被逆轉的惡夢重演，戴維斯（Anthony Davis）宛如禁區神獸般的強悍表現絕對至關重要。 戴維斯全場豪取25分23籃板6助攻，這是他生涯第3次在季後賽至

NBA／從賽馬學習如何終結比賽 約柯奇：我們做得不夠好

靠著「雙星」詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）聯手攻下55分，洛杉磯湖人今天以119比108力退丹佛金塊，在季後賽首輪扳回一城，避免遭到橫掃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。