快訊

高雄漢來海港巨蛋店就醫增至50人 業者29、30日再停業2天

不用望梅止渴了！吳德榮：梅雨季首波鋒面周三報到

NBA／在費城被喊MVP！布朗森狂轟隊史新高47分率尼克破76人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布朗森狂轟個人季後賽新高47分外帶10助攻，率尼克在系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢。 路透
布朗森狂轟個人季後賽新高47分外帶10助攻，率尼克在系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢。 路透

雖傷了重要成員藍道（Julius Randle），尼克隊季後賽還有布朗森（Jalen Brunson）帶領全隊，今天東區首輪第4戰他狂轟個人季後賽新高47分外帶10助攻，率尼克97：92踢館成功，系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢。

47分也是尼克隊史季後賽個人單場最高得分，但布朗森強調現階段不在意紀錄，「我會在退休後回首，認真說，現在感覺很好，這幫助我們贏球，但這對我們繼續前進不會有任何幫助。」

布朗森2022年身披獨行俠戰袍曾有季後賽41分演出，去年代表尼克迎戰熱火也有同樣分數表現，但卻是悲劇英雄，當時尼克在第6戰吞敗，賽季宣告結束。今天布朗森突破個人紀錄，率隊克服第一節慢熱，從首節17：27落後到逆轉比分；他第四節初還到休息室，但一回歸就率尼克打出6：0攻勢，將領先擴大到86：81，最終在拉鋸戰中搶下勝利。

布朗森本季場均貢獻28.7分排聯盟得分榜第4位，但在費城出賽得分檔次再提升，第3戰轟下39分，今天再改寫隊史紀錄，還在客場獲得「MVP」歡呼；大學就讀費城近郊維拉諾華大學並拿過2座全國冠軍的尼克球星提到，知道費城球迷有多瘋狂，「但看到尼克球迷到這，聽到他們聲音，感覺很酷，這非常棒。」

根據統計，布朗森不但以1分差打破隊史季後賽單場得分紀錄，且是尼克首位季後賽有至少40分、10助攻的球員，也是聯盟史上第3位單場有至少45分、10助攻的球員，另外加入楊恩（Trae Young）行列，成為史上唯二季後賽連續創造至少70分的球員。

76人當家球星安比德（Joel Embiid）下半場打滿，出賽44分鐘攻下27分、10籃板、6助攻，他坦言讓布朗森被喊「MVP」讓人失望，但被水一戰的球隊已經沒有退路，現在就是目標一場一場來、相信彼此。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／安比德狂砍季後賽新高50分 76人力壓尼克搶回一勝

NBA／76人輸得真冤！裁判報告承認漏吹有利尼克

NBA／最後27秒連得8分！尼克連兩顆三分彈奇蹟逆轉76人

NBA／年薪不到500萬美元 尼克板凳悍將連寫紀錄成紐約英雄

相關新聞

NBA／我沒碰球！湖人主帥無視挑戰要求 詹皇氣炸暴跳如雷

在湖人隊史首次季後賽出現4人至少拿到20分4助攻的加持下，終止了對戰金塊11連敗的難堪紀錄。這也是湖人首次在0比3落後情況下搶回一勝，之前8次都是直接橫掃出局。 不過當第四節雙方比分來到15分差

NBA／公鹿屋漏偏逢連夜雨 里拉德跟腱拉傷G4恐休兵

對於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）遲遲沒有確切歸隊時間的公鹿來說，如今又要遭逢更心碎的消息。當家後衛里拉德（Damian Lillard）因1級跟腱拉傷影響，第4戰很可能要掛

NBA／在費城被喊MVP！布朗森狂轟隊史新高47分率尼克破76人

雖傷了重要成員藍道（Julius Randle），尼克隊季後賽還有布朗森（Jalen Brunson）帶領全隊，今天東區...

NBA／化身禁區神獸飆紀錄重創金塊 戴維斯：我們不想被橫掃

3連敗的湖人能在整場比賽壓制金塊，避免被逆轉的惡夢重演，戴維斯（Anthony Davis）宛如禁區神獸般的強悍表現絕對至關重要。 戴維斯全場豪取25分23籃板6助攻，這是他生涯第3次在季後賽至

NBA／從賽馬學習如何終結比賽 約柯奇：我們做得不夠好

靠著「雙星」詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）聯手攻下55分，洛杉磯湖人今天以119比108力退丹佛金塊，在季後賽首輪扳回一城，避免遭到橫掃。

NBA／騎士下半場大崩盤 米契爾：一節只拿10分太離譜了

第三戰慘敗38分的騎士，今天持續在奧蘭多作客，上半場取得60比51領先，沒想到進入下半場後，全隊進攻手感急凍，將近7分鐘時間1分未得，導致整個第三節18投4中只拿到10分，讓魔術趁勢扭轉戰局，三節打完

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。