NBA／在費城被喊MVP！布朗森狂轟隊史新高47分率尼克破76人

雖傷了重要成員藍道（Julius Randle），尼克隊季後賽還有布朗森（Jalen Brunson）帶領全隊，今天東區首輪第4戰他狂轟個人季後賽新高47分外帶10助攻，率尼克97：92踢館成功，系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢。

47分也是尼克隊史季後賽個人單場最高得分，但布朗森強調現階段不在意紀錄，「我會在退休後回首，認真說，現在感覺很好，這幫助我們贏球，但這對我們繼續前進不會有任何幫助。」

布朗森2022年身披獨行俠戰袍曾有季後賽41分演出，去年代表尼克迎戰熱火也有同樣分數表現，但卻是悲劇英雄，當時尼克在第6戰吞敗，賽季宣告結束。今天布朗森突破個人紀錄，率隊克服第一節慢熱，從首節17：27落後到逆轉比分；他第四節初還到休息室，但一回歸就率尼克打出6：0攻勢，將領先擴大到86：81，最終在拉鋸戰中搶下勝利。

布朗森本季場均貢獻28.7分排聯盟得分榜第4位，但在費城出賽得分檔次再提升，第3戰轟下39分，今天再改寫隊史紀錄，還在客場獲得「MVP」歡呼；大學就讀費城近郊維拉諾華大學並拿過2座全國冠軍的尼克球星提到，知道費城球迷有多瘋狂，「但看到尼克球迷到這，聽到他們聲音，感覺很酷，這非常棒。」

根據統計，布朗森不但以1分差打破隊史季後賽單場得分紀錄，且是尼克首位季後賽有至少40分、10助攻的球員，也是聯盟史上第3位單場有至少45分、10助攻的球員，另外加入楊恩（Trae Young）行列，成為史上唯二季後賽連續創造至少70分的球員。

76人當家球星安比德（Joel Embiid）下半場打滿，出賽44分鐘攻下27分、10籃板、6助攻，他坦言讓布朗森被喊「MVP」讓人失望，但被水一戰的球隊已經沒有退路，現在就是目標一場一場來、相信彼此。