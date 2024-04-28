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NBA／化身禁區神獸飆紀錄重創金塊 戴維斯：我們不想被橫掃

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯(中)完美捍衛禁區，造成金塊巨大麻煩。 路透社
戴維斯(中)完美捍衛禁區，造成金塊巨大麻煩。 路透社

3連敗的湖人能在整場比賽壓制金塊，避免被逆轉的惡夢重演，戴維斯（Anthony Davis）宛如禁區神獸般的強悍表現絕對至關重要。

戴維斯全場豪取25分23籃板6助攻，這是他生涯第3次在季後賽至少抓下20個籃板，第2次雙20演出，也追平個人季後賽單場最多籃板紀錄。

此外，戴維斯更成為湖人隊史第3位在季後賽以6成命中率至少拿到25分20籃板5助攻的球員，前2人分別是歐尼爾（Shaquille O'Neal）和張伯倫（Wilt Chamberlain）。

「我們帶著絕望感去拚鬥，我們不想被金塊橫掃。之前我們原本有機會可以取勝，但我們丟掉了領先優勢，尤其是在下半場。之前的問題在於下半場我們進攻停滯斷電，但今天我們改善了這個問題，比賽也就此改變了。」戴維斯說。

詹姆斯（LeBron James）表示：「他統治了籃板球，包括20個防守籃板，這是我們發動進攻和做我們想做的事情的關鍵」

至於洛城媒體也大力讚賞，湖人能夠在逆勢中搶下一勝，戴維斯的籃板保護非常重要。「金塊在進攻籃板方面只取得9比8領先，而戴維斯搶下了如野獸般的23個籃板。」

「被橫掃的滋味很難受，沒有人想要那種感覺，尤其是在夏天的時候。你不想要整個夏天都必須忍受被掃掉的感覺。」戴維斯說。

戴維斯生涯遇過兩次被橫掃的情況，一次是在2015年首輪面對勇士；另一次就是去年西區冠軍賽被金塊淘汰。

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