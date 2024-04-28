NBA／我沒碰球！湖人主帥無視挑戰要求 詹皇氣炸暴跳如雷

在湖人隊史首次季後賽出現4人至少拿到20分4助攻的加持下，終止了對戰金塊11連敗的難堪紀錄。這也是湖人首次在0比3落後情況下搶回一勝，之前8次都是直接橫掃出局。

不過當第四節雙方比分來到15分差之際，詹姆斯（LeBron James）卻在一次爭搶球權中突然對著總教練暴跳如雷，還一臉怒氣十足地坐回板凳席，引發外界熱議。

I’ve never seen LeBron James this animated before… pic.twitter.com/yk5YDqFXy1 — 𝐉𝐚𝐤𝐞 (@SixthManJake) 2024年4月28日

當時金塊大鎖凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）持球切入時，詹姆斯補防趁機抄球，結果凱威爾波普把球運出場外，裁判隨後將球權判給金塊。

此時，詹姆斯認為自己在防守時手並沒有碰觸到球，而是凱威爾波普將球弄出界，因此他立刻示意總教練漢姆（Darvin Ham）提出挑戰，但卻被無視，這讓詹姆斯可說是氣到不行。

事實上，若從慢動作畫面來看，詹姆斯確實沒有碰到球，湖人有機會拿回球權。儘管雙方有著15分差距，但在沒有退路的情況下，詹姆斯不想留給金塊任何可能翻轉的機會。

LEAKED Audio Of LeBron James Getting Heated At Darvin Ham👀:



“Challenge the f*cking play!” pic.twitter.com/mIlJqnfhDX — LegendZ (@legendz_nba) 2024年4月28日

詹姆斯對於漢姆要不要提挑戰充滿疑問已經不是第一次，第二戰最後時刻他在防守穆雷（Jamal Murray）時犯規，外界就曾質疑漢姆應該要立刻提出挑戰，而非讓穆雷順理成章就站上罰球線。該場比賽，穆雷最後還上演了絕殺秀。

所幸第4戰這次球權判決沒有對勝負造成影響，談到球隊仍處於1比3的絕境，詹姆斯也表示：「我們還是1比3落後。每場比賽都有各自的挑戰，今晚我們搞定任務將系列賽往後延伸。但我們必須在下一次對決中打得更好。」