NBA／公鹿屋漏偏逢連夜雨 里拉德跟腱拉傷G4恐休兵
對於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）遲遲沒有確切歸隊時間的公鹿來說，如今又要遭逢更心碎的消息。當家後衛里拉德（Damian Lillard）因1級跟腱拉傷影響，第4戰很可能要掛免戰牌。
根據先前報導，里拉德的跟腱傷勢已經困擾著他好幾個星期了，但他仍堅持帶傷上場。對溜馬的第3戰，里拉德還在突破時落地傷到膝蓋，儘管重新回到場上，並且打到比賽結束，但跟腱傷也因此加重了。
「他首節就傷了膝蓋，之後他跟腱又有狀況，沒辦法全力奔跑。」公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）說。近日在公鹿內部進行訓練時，里拉德已經穿上保護靴，情況顯然不是很理想。
有醫學專家透露，里拉德所面臨的1級跟腱拉傷雖然程度還算輕微，但很難馬上好轉，需要一段時間的休養。一般這種傷勢平均恢復期約10天，對目前1勝2敗落後的公鹿來說，已經沒時間可以等待了。
另一方面，安戴托昆波因為左比目魚肌拉傷的關係，加上例行賽尾聲，已經連續缺席了6場比賽，能不能歸隊還是未知數。
「我們會儘早進行高強度訓練，然後再做決定。安戴托昆波能不能在第4戰復出，我對此表示懷疑，但讓我們拭目以待」。」瑞佛斯說。
上季季後賽，公鹿折損了米道頓（Khris Middleton），加上安戴托昆波也因傷缺陣兩場，首輪只打了5場比賽就被熱火送回家；本季很可能又要掛掉兩名核心主力，面臨連兩年一輪遊的厄運。
如此情況對於本季雄心萬丈一度戰績威脅綠衫軍的公鹿來說，也只能仰天長嘆了。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言