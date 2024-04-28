NBA／公鹿屋漏偏逢連夜雨 里拉德跟腱拉傷G4恐休兵

對於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）遲遲沒有確切歸隊時間的公鹿來說，如今又要遭逢更心碎的消息。當家後衛里拉德（Damian Lillard）因1級跟腱拉傷影響，第4戰很可能要掛免戰牌。

根據先前報導，里拉德的跟腱傷勢已經困擾著他好幾個星期了，但他仍堅持帶傷上場。對溜馬的第3戰，里拉德還在突破時落地傷到膝蓋，儘管重新回到場上，並且打到比賽結束，但跟腱傷也因此加重了。

「他首節就傷了膝蓋，之後他跟腱又有狀況，沒辦法全力奔跑。」公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）說。近日在公鹿內部進行訓練時，里拉德已經穿上保護靴，情況顯然不是很理想。

有醫學專家透露，里拉德所面臨的1級跟腱拉傷雖然程度還算輕微，但很難馬上好轉，需要一段時間的休養。一般這種傷勢平均恢復期約10天，對目前1勝2敗落後的公鹿來說，已經沒時間可以等待了。

里拉德在第3戰曾傷到膝蓋。 法新社

另一方面，安戴托昆波因為左比目魚肌拉傷的關係，加上例行賽尾聲，已經連續缺席了6場比賽，能不能歸隊還是未知數。

「我們會儘早進行高強度訓練，然後再做決定。安戴托昆波能不能在第4戰復出，我對此表示懷疑，但讓我們拭目以待」。」瑞佛斯說。

上季季後賽，公鹿折損了米道頓（Khris Middleton），加上安戴托昆波也因傷缺陣兩場，首輪只打了5場比賽就被熱火送回家；本季很可能又要掛掉兩名核心主力，面臨連兩年一輪遊的厄運。

如此情況對於本季雄心萬丈一度戰績威脅綠衫軍的公鹿來說，也只能仰天長嘆了。