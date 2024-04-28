NBA／生死戰之皇！詹姆斯狂寫紀錄 終結個人季後賽最長連敗

不想初嚐生涯季後賽首輪被橫掃命運，39歲的詹姆斯（LeBron James）在今天第四戰燃燒生命，全場23投14中強攻30分5籃板4助攻3抄截，其中14分出現在第四節，避免被金塊逆轉憾事重演。同時也結束了個人季後賽最長的7連敗紀錄。

湖人最終以11分之差成功捍衛主場，終結了對戰金塊11連敗的窘境，留下一絲逆流而上的曙光。

根據統計，這是詹姆斯生涯第19次在生死戰拿到至少30分，當他在季後賽瀕臨淘汰時的戰役，場均得分高達33.6分，兩項數據均為史上第一。

詹姆斯也是史上第4位以39歲年齡在季後賽至少攻下30分的球員。前3人分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「郵差」馬龍（Karl Malone）和米勒（Reggie Miller）。

值得一提的是，詹姆斯本季季後賽第四節平均得分達到10分，居所有球員之冠。