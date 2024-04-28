NBA／亞歷山大全能輸出 雷霆痛宰鵜鶘3連勝聽牌
雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天砍下全場最高24分，外加8助攻5籃板4抄截的全方位輸出，率領雷霆以106比85大勝鵜鶘，繼金塊和灰狼之後，在首輪系列賽取得3比0聽牌優勢。
NBA季後賽西區頭號種子奧克拉荷馬雷霆在季後賽首輪先於主場連拿兩勝，今天在紐奧良鵜鶘主場進行的第3戰也毫不客氣，除亞歷山大外，威廉斯（Jalen Williams）、吉迪（Josh Giddey）也分別進帳21分。
雷霆此役三分球36投17中，命中率4成72，優於鵜鶘的2成81一大截，首節就取得領先，上半場60比46領先達兩位數，第四節最多領先24分，最後輕鬆獲勝。
鵜鶘明星前鋒威廉森（Zion Williamson）因腿傷缺戰，成為球隊力拚晉級的一大利空。
鵜鶘當地時間29日將繼續在主場作戰，他們將全力避免在7戰4勝制的季後賽首輪被橫掃。不過即使能贏球，史上還不曾出現在系列賽0比3落後情況下成功翻盤的球隊。
鵜鶘除了三分球找不到準星，今天還出現20次失誤，都是輸球關鍵。
鵜鶘此役得分最多的是攻下19分的英格倫（Brandon Ingram），麥卡倫（CJ McCollum）挹注16分、7助攻，瓊斯（Herbert Jones）有15分、7籃板進帳。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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