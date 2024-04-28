快訊

大範圍雷雨帶逼近 粉專：預計中午抵達雲嘉南高屏

未開放陸客到金門 陳玉珍證實：陸船翻覆事件未善後 大陸民情激憤

準備進一步開放？ 陸20城將試點線上申請補發赴台證

NBA／亞歷山大全能輸出 雷霆痛宰鵜鶘3連勝聽牌

中央社／ 綜合外電報導
亞歷山大率領雷霆3連勝聽牌。 法新社
亞歷山大率領雷霆3連勝聽牌。 法新社

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天砍下全場最高24分，外加8助攻5籃板4抄截的全方位輸出，率領雷霆以106比85大勝鵜鶘，繼金塊和灰狼之後，在首輪系列賽取得3比0聽牌優勢。

NBA季後賽西區頭號種子奧克拉荷馬雷霆在季後賽首輪先於主場連拿兩勝，今天在紐奧良鵜鶘主場進行的第3戰也毫不客氣，除亞歷山大外，威廉斯（Jalen Williams）、吉迪（Josh Giddey）也分別進帳21分。

雷霆此役三分球36投17中，命中率4成72，優於鵜鶘的2成81一大截，首節就取得領先，上半場60比46領先達兩位數，第四節最多領先24分，最後輕鬆獲勝。

鵜鶘明星前鋒威廉森（Zion Williamson）因腿傷缺戰，成為球隊力拚晉級的一大利空。

鵜鶘當地時間29日將繼續在主場作戰，他們將全力避免在7戰4勝制的季後賽首輪被橫掃。不過即使能贏球，史上還不曾出現在系列賽0比3落後情況下成功翻盤的球隊。

鵜鶘除了三分球找不到準星，今天還出現20次失誤，都是輸球關鍵。

鵜鶘此役得分最多的是攻下19分的英格倫（Brandon Ingram），麥卡倫（CJ McCollum）挹注16分、7助攻，瓊斯（Herbert Jones）有15分、7籃板進帳。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／愛德華36分率灰狼強勢聽牌 太陽全面崩潰3戰淨輸54分

NBA／亞歷山大33分率雷霆2連勝 霍姆葛倫：他就是MVP

NBA／神奇拋投三分打險勝鵜鶘 亞歷山大：試著打出侵略性

NBA／雷霆創近40年最年輕西區第一紀錄 霍姆葛倫：不是偶然

相關新聞

NBA／詹姆斯轟30分、戴維斯雙20退金塊 湖人逃過橫掃

西區季後賽首輪的話題對決，湖人隊今天在當家球星詹姆斯（LeBron James）轟下30分、戴維斯（Anthony Da...

NBA／單節狂轟42分 塞爾蒂克作客雪恥大勝熱火20分

以聯盟最佳戰績挺進季後賽的塞爾蒂克隊，揮別第2戰輸球陰霾，今天第3戰在邁阿密狂轟42分，半場就奠定勝基，最終以104：8...

NBA／亞歷山大全能輸出 雷霆痛宰鵜鶘3連勝聽牌

亞歷山大今天砍下全場最高24分，率雷霆106比85擊敗鵜鶘，在NBA季後賽首輪3比0聽牌。魔術則靠法蘭茲．華格納繳出雙十...

NBA／哈利伯頓3分打準絕殺公鹿 愛德華轟36分灰狼3勝聽牌

溜馬隊帶著系列賽1勝1敗戰績回到主場，昨天出戰一哥安戴托昆波缺陣的公鹿隊，卻被對手一路緊逼，靠一哥哈利伯頓於延長賽倒數1...

NBA／衛少季後賽首次被驅逐 兩次過激防守還朝球迷爆粗口

在快艇慘遭獨行俠痛扁的第3戰，替補上場的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）可說是火氣十足，不僅出現惡意犯規，還因為防守唐西奇（Luka Doncic）動作過大引發衝突，最後連吞技術犯規

NBA／傷心太平洋！詹姆斯、杜蘭特同時0：3 歷史首見

隨著太陽再一次慘遭灰狼修理，目前東西區首輪戰況中，湖人和太陽都面臨0勝3敗毫無退路的窘境，這是詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）生涯首次同時陷入0比3的情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。