NBA／金塊遇落後逆境更強大 約柯奇：對戰湖人很艱難
加上今天第3戰最多落後湖人12分再次逆轉成功，金塊3連勝聽牌都是從落後兩位數分差開始收復失土。總計對戰湖人11連勝過程中，金塊有多達6場都是從落後兩位數分差完成逆轉。
「每場比賽都在變得越來越艱難。在我們主場時湖人甚至一度領先我們20分，今天回到他們主場也領先我們12分；和同一支球隊連續打好幾場真的很難，湖人是一支強硬的球隊。當然每一場比賽都很有趣，但也都很難贏。」約柯奇（Nikola Jokic）說。
「每場比賽我們都在追分，他們真的充滿天賦。想要終結一支球隊真的很不容易。」
對於金塊總能在逆境中保持自信咬住比分逐步逆轉，總教練馬龍（Michael Malone）認為：「成為總冠軍會帶來一種自信。每當落後的時候，我們不會驚慌失措，我們會堅持到底，然後找到方式追回比賽。」
約柯奇此戰攻下24分15籃板9助攻，葛登（Aaron Gordon）得到29分15籃板3助攻，波特（Michael Porter Jr.）20分10籃板3助攻，穆雷（Jamal Murray）拿下22分9助攻5籃板。這是自1966年以來，首次有4人在面對湖人的季後賽中同時得到至少20分5籃板。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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