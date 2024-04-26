NBA／湖人成第152支0勝3敗球隊 主場球迷怒喊：開除「火腿」
季後賽首輪G3湖人回到主場迎戰金塊，沒想到被逆轉戲碼再度上演，以105：112輸球，吞下雙方對戰11連敗，系列賽0：3落後絕境，現場湖人球迷終於忍不住，怒嗆總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）下台。
開賽湖人就打出8：0攻勢，一度領先達12分，但如同前2戰，湖人再度浪費領先優勢被逆轉。羅素（D'Angelo Russell）全場7投0中，一分未得，不過更讓球迷火大的是漢姆，無法做出即時調整。
湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）指出，比賽時間剩不到1分鐘，人群中出現「開除火腿」的口號。漢姆賽後受訪時表示，「我們現在只關心下一場比賽，星期六（當地時間）我們將再度回到球場，試著振作起來，盡力拿下一場比賽。」
湖人是史上第152支季後賽陷入0：3落後的球隊，先前151隊全部被淘汰。漢姆在湖人的未來撲朔迷離，先前有消息稱，就算湖人被淘汰也不會下台，但近日他與陣中球星戴維斯（Anthony Davis）傳出將帥不合。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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