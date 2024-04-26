快訊

連日雨勢不斷…彰化芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

台積電展雄威 台股上漲263點收20,120點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／每晚都要對決傳奇球星 威金斯點名金恩最讓他畏懼

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
威金斯指出球員時代每晚都必須對上各隊的傳奇球星，是讓他不斷進步的主因。記者林柏東／攝影
威金斯指出球員時代每晚都必須對上各隊的傳奇球星，是讓他不斷進步的主因。記者林柏東／攝影

由國泰金控與NBA共同舉辦的「2024國泰NBA國際高中邀請賽」今天下午將於台灣藝術大學點燃戰火，而這次受邀來台的兩位傳奇球星「法國小跑車」帕克（Tony Parker）與「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）也在今天舉行訪台記者會，並分享兩人生涯所遭遇的難題以及印象最深刻的時刻，讓現場4支參賽高中球隊球員受益良多。

NBA名人堂球星威金斯與帕克受到國泰金控與NBA邀請來台參與「2024國泰NBA國際高中邀請賽」，兩人在長時間飛行並於昨天抵台後，儘管已經相當疲憊，但依舊敬業的前往台藝大投入「培力計畫」訓練課程，指導HBL名校光復高中與松山高中兩校球員，且針對每位球員不同的優劣勢給予個人化訓練。

對於首度造訪台灣，威金斯表示儘管自己一路從亞特蘭大、舊金山再飛抵台灣，讓他昨天抵台後確實很累、很想睡覺，不過看到台灣球迷的熱情，加上台灣的食物真的都很棒，讓他很快地就恢復精神。

帕克（左）與威金斯（右）受到國泰金控與NBA邀請訪台。記者林柏東／攝影
帕克（左）與威金斯（右）受到國泰金控與NBA邀請訪台。記者林柏東／攝影

在記者會上威金斯與帕克也分別分享自己職業生涯最難忘的時刻，威金斯指出，在自己的年代，每天晚上場上的對手不是喬丹（Michael Jordan）、J博士（Julius Erving），就是柏德（Larry Bird）、魔術強森（Magic Johnson），所以讓他每一天的賽事都相當難忘，不過要說到至今讓他最畏懼的對手，則是80年代的尼克好手金恩（Bernard King），「我生涯沒有懼怕過任何對手，除了金恩以外，因為他的中距離真的太準了。而後來我甚至成為金恩入選名人堂時的引薦人，因為他也認為我是他最懼怕的對手。」

威金斯也分享到自己在1982年以探花身份加入老鷹時，儘管一開始就被教練威脅如果打不出成績就要交易，也因為菜鳥身份被學長們要求吃飯買單，不過他強調這些都成為激發他想要獲得教練、老大哥們甚至是對手尊重的動力，「一直以來最大的挑戰都不是在球場上，而是要怎麼對著比你更高大、更強的球員，如何越過他們才是更大挑戰。」

對於這次來台指導台灣與日本兩國年輕高中好手，威金斯也建議小將們練習時不僅要把擅長的事情做好，更要把自己不擅長的部分拿出來鍛鍊，「這可能會讓你在生活上有所犧牲，但透過這樣得訓練將能讓你達到更好的水平。」

Tony Parker

延伸閱讀

NBA／對戰11連勝！金塊4人破20分 輾壓湖人3：0聽牌

NBA／從15失誤到0失誤！魔術班切羅狂炸紀錄直追傳奇前輩

NBA／湖人季後賽前兩戰替補僅1人得分 普林斯：要更有侵略性

NBA／關鍵時刻得分聯盟之冠 柯瑞獲年度關鍵球員獎

相關新聞

NBA／對戰11連勝！金塊4人破20分 輾壓湖人3：0聽牌

如果說上一戰贏20分都會被絕殺，湖人回到主場後上半場雖然一路領先最多達12分，還是逃不過金塊的逆襲惡夢！ 前兩節打完落後4分的金塊，劇本彷彿回到第一場比賽，又在第三節展開強力反擊。葛登（Aaro

NBA／面對金塊五虎一籌莫展 詹姆斯恐迎生涯第4次被橫掃

前3場都是從落後兩位數分差追回來的金塊，完全展現出衛冕冠軍的游刃有餘和無比自信。 今天來到洛城的比賽猶如首戰的翻版，金塊第三節超前之後，先發五虎的完美連結帶動一波又一波如海嘯般的攻勢，打得湖人完

NBA／安比德狂砍季後賽新高50分 76人力壓尼克搶回一勝

前一戰在紐約慘遭逆轉苦吞2連敗的76人，雖然出現總教練諾斯（Nick Nurse）關鍵時刻喊暫停被無視的情況，但回到費城主場後，全隊仍重新調整心情，在安比德（Joel Embiid）狂砍生涯季後賽新高

NBA／對尼克中鋒拉腿又踢蛋！帝國大廈：安比德禁止進入

76人球星安比德（Joel Embiid）季後賽首輪G3狂砍50分，帶隊以125：114贏球。不過他在場上做出各種骯髒動作，讓尼克球員和球迷們很不滿，許多人認為拉腿動作應判2級惡意犯規，驅逐出場。紐約

NBA／季後賽首度得分破百！魔術痛宰騎士38分扳回一城

魔術季後賽首輪前兩戰都不敵騎士，今天回到主場竟上演大屠殺，一度領先多達43分，終場以121：83贏球，系列賽扳成1：2。 前兩戰雙方得分都沒破百，魔術在首節後段打出13：0攻勢，第二節魔術持續將

NBA／因夢幻隊立下目標 帕克：夢想沒被嘲笑代表不夠大

手握4座NBA冠軍戒指的馬刺名人堂球星「法國小跑車」帕克（Tony Parker），昨天與「人類精華影片」威金斯（Dom...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。