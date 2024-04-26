NBA／關鍵時刻得分聯盟之冠 柯瑞獲年度關鍵球員獎

NBA今天公布年度關鍵球員獎（Clutch Player of the Year）得主，金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）擊敗芝加哥公牛後衛德羅展（DeMar DeRozan）、奧克拉荷馬雷霆新星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲獎。

36歲的柯瑞本季在關鍵時刻的得分有189分，是全聯盟最多。

The 2023-24 Kia NBA Clutch Player of the Year is... Stephen Curry!#NBAAwards | #KiaClutch | @Kia pic.twitter.com/h2rjg6TNZa — NBA (@NBA) 2024年4月25日

根據NBA釋出的影片，柯瑞說，球員要能面對失手，不過於在意那些沒進的球，並盡快忘掉。他說，他知道自己為比賽投入了多少時間，並因此相信自己隨時準備好出手投籃。

柯瑞提到，他會記得一些精彩好球，也會記得一些本該投進的球，但仍要為下一場比賽做準備，還必須有點健忘，因為唯有如此才能帶著同樣的自信繼續面對關鍵時刻。

柯瑞獲得45張第1名選票，一共拿下298分高居第1；德羅展有34張第1名選票，共獲272分排在第2；率領雷霆奪下西區龍頭的亞歷山大得到11張第1名選票，總分160分位居第3。

丹佛金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）排名第4，紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）位居第5。