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NBA／酸湖人還是虧唐西奇？厄文稱獨行俠不是「愛抱怨球隊」

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文(左)。 歐新社
厄文(左)。 歐新社

獨行俠昨天在季後賽首輪G2險勝快艇，系列賽扳成1：1平手，球星厄文（Kyrie Irving）賽後表示，獨行俠不是愛抱怨哨音的隊伍，引發球迷熱議。

獨行俠與快艇G2全場分別獲得27和26次罰球，但第三節獨行俠沒獲得罰球，唐西奇（Luka Doncic）還因抱怨沒響哨，領到技術犯規；反觀快艇單節11罰，帶著1分領先進入決勝節。

厄文賽後被問到與裁判的互動，他重複2次，「我們不是愛抱怨的球隊。」說完後自己忍不住笑出來，現場媒體也都在笑。

有網友懷疑厄文在暗酸湖人和76人，詹姆斯（LeBron James）因隊友羅素（D'Angelo Russell）遭打臉，被改判沒犯規，怒噴重播中心。76人球星安比德（Joel Embiid）和教頭諾斯（Nick Nurse）則是針對被犯規和喊暫停遭無視，提出抱怨。

不過大部分網友認為，厄文應先看看隊友唐西奇，因為唐西奇是聯盟最愛向裁判抱怨的球員，還有一些網友覺得厄文是在虧隊友。

值得一提的是教頭基德（Jason Kidd）昨天也被問到唐西奇因為抱怨裁判而吞技術犯規的看法，而他幽默回應：「他已經很久沒吞T了，所以我想他只是想試試看能否如願，他習慣用這樣的方式更融入比賽。」

Kyrie Irving Luka Doncic NBA季後賽 獨行俠

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