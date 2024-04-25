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NBA／熱火客場強勢扳平 巴特勒考古諷綠衫軍：別讓我們贏1場

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒因傷將缺席數周，無法參與首輪賽事。 法新社
巴特勒因傷將缺席數周，無法參與首輪賽事。 法新社

熱火隊延續過往在季後賽的「變身」傳統，即便少了「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）仍舊展現十足韌性，今天以111：101擊敗東區龍頭塞爾蒂克隊，扳平系列賽，整輪預計都不能打的巴特勒也沒閒著，比賽結束隨即在社群平台發文嘲諷綠衫軍一番。

巴特勒因為右膝蓋內側副韌帶受傷預計將缺席數周，面對聯盟龍頭塞爾蒂克，連2年以「最強老八」之姿闖進季後賽的熱火絲毫不懼，今天團隊以破5成命中率狂轟隊史新高23記三分球，硬是突破綠衫軍主場。

嘴巴一向不留情面的巴特勒自然不會錯過這次好機會，賽後他發出塞爾蒂克二當家布朗（Jaylen Brown）去年受訪時的照片，不過將頭像改成自己，圖片上寫道：「別讓我們贏一場。」

這句話源自於去年的東區冠軍戰，當時塞爾蒂克系列賽吞下3連敗命懸一線，布朗受訪時向媒體信心喊話，後續場上也確實有所回應，球隊連贏3場將系列賽逼入搶七大戰，不過最終依舊功虧一簣，在東決止步，無緣史上首次的「讓3追4」。

巴特勒在內文中寫道：「蠻可愛的，我可能等等就刪文了，騙你的，我才不會刪咧。」

除了在媒體上力挺隊友，赫洛（Tyler Herro）受訪時也提到巴特勒賽前曾和巴特勒有過對話，當時巴特勒告訴自己：「扛起球隊、帶領隊友們獲勝。」赫洛確實也沒辜負巴特勒的期望，貢獻了24分及生涯新高14助攻，在他的穿針引線下，球隊將帶著平手戰局回邁阿密。

NBA季後賽 巴特勒 熱火

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