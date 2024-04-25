NBA／新雷霆三少合砍80分 痛宰鵜鶘32分系列賽2連勝

湖人隊季後賽首輪在客場吞下2連敗，前一場比賽甚至葬送最多20分領先，慘遭穆雷（Jamal Murray）絕殺，重挫士氣，明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）賽後更沮喪坦言：「攻守不知道在幹嘛。

2024-04-25 11:01