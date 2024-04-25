NBA／新雷霆三少合砍80分 痛宰鵜鶘32分系列賽2連勝
雷霆季後賽首輪G1以2分之差險勝鵜鶘，今天G2靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）和威廉斯（Jalen Williams）合砍80分，終場以124：92痛宰鵜鶘，系列賽取得2：0優勢。
鵜鶘中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）開賽肆虐禁區，狂砍11分。不過雷霆外線火力爆發，加上霍姆葛倫單節攻下15分，幫助雷霆取得13分領先。
雷霆三節打完18分領先，末節鵜鶘進攻陷入低潮，雷霆逐漸將分差擴大，最多領先達34分，比賽最後3分半鐘變成垃圾時間。
亞歷山大全場19投13中，得到33分，霍姆葛倫26分7籃板，威廉斯攻下21分7助攻。鵜鶘方面，瓦藍邱納斯砍進19分7籃板，英格倫（Brandon Ingram）和瓊斯（Herbert Jones）都得到18分。
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