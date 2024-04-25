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NBA／將帥不合？AD批攻守混亂 漢姆不認同：以教練團為榮

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人慘遭金塊逆轉，AD賽後說全隊攻守不知道在幹嘛，但教頭漢姆罕見炮口對內。 法新社
湖人慘遭金塊逆轉，AD賽後說全隊攻守不知道在幹嘛，但教頭漢姆罕見炮口對內。 法新社

湖人隊季後賽首輪在客場吞下2連敗，前一場比賽甚至葬送最多20分領先，慘遭穆雷（Jamal Murray）絕殺，重挫士氣，明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）賽後更沮喪坦言：「攻守不知道在幹嘛。」不過主帥漢姆（Darvin Ham）今日受訪時卻沒有力挺子弟兵，表示自己不認同戴維斯的說法。

湖人將帶著0：2落後回到洛杉磯主場，對於苦吞對戰10連敗的紫金軍團來說，幾乎等同絕境，事實上前2戰湖人都不是沒有贏球機會，分別領先達12分、20分過，但最終都無法守成，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）相當不滿判罰尺度，在受訪時怒噴：「如果要這樣，我們要回放中心幹嘛？」

金塊在第2戰下半場改以葛登（Aaron Gordon）對位戴維斯，約柯奇（Nikola Jokic）改對位八村壘收到明顯成效，上半場神勇的戴維斯下半場表現影薄，甚至一度出現蹲底角投三分球的詭異畫面，戴維斯提到球隊下半場無法破解金塊的變陣，攻守方都跟無頭蒼蠅一樣。

然而，總教練漢姆今天受訪時和戴維斯持相反意見，「比賽中有些回合的效果不盡人意，這難免帶來沮喪，但我不認為這是因為缺乏組織，我有一群出色的教練團和工作人員，我以這個團隊為榮......我覺得戴維斯的發言是出於輸球的挫敗，我不同意但尊重。」

除了跟戴維斯唱反調，漢姆昨天受訪時也提到球隊不能「把吹判當藉口」，和詹姆斯的抗議形成強烈對比，在需要將帥一心的季後賽，漢姆連兩次都炮口對內、反對陣中雙星的言論，讓湖人的休息室氛圍更顯微妙。

明天湖人將在主場避免遭到聽牌，漢姆是否有辦法出招應對金塊的變陣值得關注，不過賽前球隊再傳壞消息，原本預計G3有機會上場的大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）及長人伍德（Christian Wood）確定都無法回歸。

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NBA季後賽 戴維斯 湖人

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