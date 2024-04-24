NBA／以身作則撲倒搶球 灰狼康利：沒人比我還想要冠軍

灰狼隊今天在主場展現何謂聯盟最佳防守，將擁有三巨頭的太陽隊限制在93分，加上進攻端多點開花 ，以105：93收下勝利，其中老將後衛（Mike Conley）今天在一哥愛德華（Anthony Edwards）手感冰冷時挺身而出，扮演獲勝的關鍵因子。

康利的職業生涯邁入第17年，入選過明星賽、領過頂薪的他獨缺一枚冠軍戒指，生涯在季後賽走最遠的一次是2013年的西區決賽，今年季後賽前他也向隊友喊話：「容我任性地說，為了我義無反顧拚一次吧，兄弟們！跟我一起趕到急迫感吧！」

康利除了嘴巴上這麼說，在場上也身體力行，今天他上場32分鐘，13投7中拿下全隊次高的18分、4籃板、4助攻，附帶2次抄截，展現老經驗價值，此外36歲的他在比賽中穩定控場、甚至撲倒在地積極拚搶，這份熱血也感染到全隊，就連球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）賽後也盛讚康利是「20年來NBA最被低估的球員。」

Mike Conley is so valuable to this Timberwolves team pic.twitter.com/uGX6iyKA2L — YKB (@ykb_app) 2024年4月24日

康利賽後受訪時說：「我們知道這場比賽會有更多肢體碰撞，但我們做出回應，球隊從上到下都投入比賽，板凳表現得很好。」談及比賽中一次飛身撲搶界外球，康利回應道：「我想現在沒人比我還想要冠軍戒指，我們會拚盡一切。」

"I don't think anyone wants it more than me right now."



Hear from Minnesota Mike after the big win over the Suns to take a 2-0 series lead. 🔊#WolvesBack | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/P9smvt8pJE — Bally Sports North (@BallySportsNOR) 2024年4月24日

灰狼連續兩場成功守住主場，系列賽取得2：0領先，下一戰將飛往鳳凰城，前2年都在首輪止步的他們將力拼20年來首度闖過西區首輪。