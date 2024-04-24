NBA／76人輸得真冤！裁判報告承認漏吹有利尼克

76人昨天與尼克進行季後賽首輪G2，76人原本勝券在握，卻因爭議判決輸掉比賽，當家球星安比德（Joel Embiid）和教頭諾斯（Nick Nurse）都不滿哨音。聯盟今天公布裁判報告，關鍵時刻尼克球員確實對馬克西（Tyrese Maxey）犯規，但裁判漏吹。

比賽時間剩27秒時，尼克隊布朗森（Jaeln Brunson）幸運命中三分球後，只落後2分。76人底線發球受阻，諾斯第一次喊暫停被無視，裁判報告承認諾斯有叫暫停，但沒有被裁判批准，報告中沒說這是誤判。諾斯第2次喊暫停，因馬克西當時未掌握球權，所以不給76人暫停。

同個回合，馬克西接球時被布朗森拉球衣，哈特（Josh Hart）在搶球的動作導致馬克西倒地，報告指出，這2個動作都應該吹犯規。如果裁判沒漏吹，馬克西將有2罰機會，76人可能擴大到4分差，而不是含恨輸球。

馬克西。 法新社

馬克西今天受訪時透露已看完裁判報告，他說，「我應該更用力控制住球權，我倒地後要緊緊抱住球，並叫暫停。不過事情就是這樣，我們知道我們能贏下這個系列賽。」

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