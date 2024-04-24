NBA／溜馬席亞康比肩張伯倫57年前紀錄 公鹿教頭談敗戰主因

溜馬前鋒席亞康（Pascal Siakam）首輪G1與公鹿交手，狂轟36分13籃板卻輸球，今天他再狂砍37分11籃板，幫助溜馬以125：108擊敗公鹿，系列賽扳成1：1平手，他也成為1967年張伯倫（Wilt Chamberlain）後，首位季後賽前2戰都至少35分10籃板的球員。

席亞康同時成為溜馬隊史第2位，季後賽連2場至少35分的球員，另一位是「大嘴」米勒（Reggie Miller）。溜馬戰勝公鹿後，終結季後賽10連敗，席亞康受訪時強調，「我們必須成為保持渴望的球隊，成為能展示一些東西的球隊，這就是我們對付這些對手的態度。」

席亞康2019年曾幫助暴龍奪冠，是溜馬陣中季後賽經驗最豐富的球員，溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）也稱讚，「他的季後賽經驗非常珍貴，他不是會被任何事情影響的人，值得人們信任和尊重。」

公鹿連兩戰下半場被溜馬壓制，公鹿教頭瑞佛斯（Doc Rivers）表示，「我們在進攻端執行力很掙扎，這導致防守端失血，我認為今晚更大的問題在進攻。」

Pascal Siakam DOMINATED to help the @Pacers tie the series 1-1 in Game 2!



37 PTS | 11 REB | 6 AST | 3 3PM



Game 3: Friday, 5:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/jOSu1QOGil — NBA (@NBA) 2024年4月24日