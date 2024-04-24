NBA／太陽連兩戰進攻遭灰狼封鎖 布克：還沒有被淘汰

太陽隊今天對灰狼隊系列賽，不僅傷了陣中大將艾倫（Grayson Allen），最終還以93：105吞敗，系列賽0：2落後，不過太陽當家射手布克（Devin Booker）強調，儘管球隊陷入絕對劣勢，還不代表肯定會被淘汰。

太陽上半場還與對手一路拉鋸，易籃後卻再度出現進攻熄火的狀況，連續兩場比賽都在第3節被對手甩開，最終再度以12分差距吞下2連敗，將帶著0勝2敗回到主場迎戰灰狼。

談到球隊近兩場比賽第3節熄火狀況，今天手感不佳出手15次僅命中6球拿下18分的杜蘭特（Kevin Durant）說：「那是一段對我們來說特別困難的時間，第3節老是出現問題，必須先找到解決之道。我們必須要打得更快一點，然後善用攻守轉換。」

太陽這兩戰場進攻端受限於灰狼防守，得分都未達百分，尤其今天攻下25分的灰狼隊麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），靠著強大的防守存在感，成為贏球關鍵。灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）說：「我們都可以看到並感覺到，沒有人有辦法對抗我們現在所展現的防守方式。」

儘管太陽陷入絕對劣勢，今天6犯離場的布克也強調，還不到該投降的時候，「現在你還不能說我們被淘汰，這就是季後賽為什麼會是系列賽的原因。」

艾倫第3節扭傷腳踝退場，談到下場比賽是否能夠出賽時，他說：「我現在腳踝移動狀況還可以，距離下一場比賽還有兩天時間，會看看這兩天接受治療後的狀況。」