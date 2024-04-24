快訊

德州媽媽再爆「演藝圈2豬哥也性侵」 吐2線索嘆：蠻黑暗

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

果粉等14年！iPad終於加入這APP 網笑：賈伯斯氣到跳出來

NBA／金塊約柯奇哥哥痛扁湖人球迷 聯盟和警方展開調查

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇。 美聯社
約柯奇。 美聯社

金塊昨天逆轉湖人，取得季後賽首輪2連勝。不過場邊卻出現意外插曲，金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）的哥哥S.約柯奇（Strahinja Jokic）竟在觀眾席毆打一名湖人球迷，據外媒報導，聯盟和警方正在調查此起案件。

據美媒《TMZ》分享的影片可見，S.約柯奇疑似與一名湖人球迷發生口角，接著他越過柵欄到該球迷面前，直接出拳揍人。周圍的人群趕緊拉住S.約柯奇，被揍的球迷也離開，這場衝突才落幕。

NBA發言人表示，聯盟正調查此事。丹佛警方目前也展開調查，並指出目前沒人因這件事向警方報案，正努力確認影片中被打的人，希望有目擊者向警方聯繫。

S.約柯奇過去就因脾氣火爆聞名，2021年約柯奇與大莫里斯（Markieff Morris）在場上發生衝突，S.約柯奇事後在網路上開嗆莫里斯兄弟，他2019年曾因暴力襲擊女性被逮捕。

2023-24 NBA季後賽賽程與比分

▪季後賽單日2隊下剋上！ 獨行俠、溜馬扳平系列賽 掌握最新系列賽戰況
▶▶▶這裡看即時比分與數據統計
NBA季後賽 Nikola Jokic 湖人 金塊

延伸閱讀

NBA／約柯奇季後賽4次超級大三元 史上第一人

NBA／如何防守全能約柯奇？湖人教頭：我不知道

NBA／湖人如何限制金塊約柯奇？魔獸毛遂自薦、AD願守整場

NBA／金塊先發五虎攻守強勢 逆轉湖人對戰豪取9連勝

相關新聞

NBA／季後賽第2隊下剋上！ 快艇雷納德復出反遭獨行俠扳平

快艇與獨行俠季後賽首輪G2形成防守大戰，獨行俠靠著末節14：0攻勢，加上唐西奇（Luka Doncic）投進關鍵三分球，終場以96：93擊敗快艇，系列賽扳成1：1平手。 快艇球星雷納德（Kawh

NBA／又是主場贏！太陽三巨頭熄火還折損艾倫 灰狼奪2連勝

灰狼與太陽進行季後賽首輪G2，灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）上半場陷入犯規麻煩，愛德華（Anthony Edwards）慘遭對手嚴防，但老將康利（Mike Conley）和麥克丹

NBA／季後賽客場球隊首勝！ 席亞康砍37分率溜馬扳平公鹿

公鹿少了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），季後賽首輪G1仍戰勝溜馬。不過G2溜馬靠著席亞康（Pascal Siakam）狂砍37分，帶隊以125：108贏球，成為今年

NBA／太陽連兩戰進攻遭灰狼封鎖 布克：還沒有被淘汰

太陽隊今天對灰狼隊系列賽，不僅傷了陣中大將艾倫（Grayson Allen），最終還以93：105吞敗，系列賽0：2落後...

NBA／年度最佳進步獎出爐！76人馬克西險勝公牛懷特

聯盟今天公布年度最佳進步獎得主，76人球星馬克西（Tyrese Maxey）力壓公牛後衛懷特（Coby White）和火箭中鋒森根（Alperen Sengun），成功獲獎。 馬克西本季出賽70

2024NBA季後賽賽程與比分 溜馬、獨行俠下剋上扳平對手

window.location.href="https://tw-nba.udn.com/nba/playoffs";

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。