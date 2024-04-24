NBA／金塊約柯奇哥哥痛扁湖人球迷 聯盟和警方展開調查
金塊昨天逆轉湖人，取得季後賽首輪2連勝。不過場邊卻出現意外插曲，金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）的哥哥S.約柯奇（Strahinja Jokic）竟在觀眾席毆打一名湖人球迷，據外媒報導，聯盟和警方正在調查此起案件。
據美媒《TMZ》分享的影片可見，S.約柯奇疑似與一名湖人球迷發生口角，接著他越過柵欄到該球迷面前，直接出拳揍人。周圍的人群趕緊拉住S.約柯奇，被揍的球迷也離開，這場衝突才落幕。
NBA發言人表示，聯盟正調查此事。丹佛警方目前也展開調查，並指出目前沒人因這件事向警方報案，正努力確認影片中被打的人，希望有目擊者向警方聯繫。
S.約柯奇過去就因脾氣火爆聞名，2021年約柯奇與大莫里斯（Markieff Morris）在場上發生衝突，S.約柯奇事後在網路上開嗆莫里斯兄弟，他2019年曾因暴力襲擊女性被逮捕。
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