NBA／年度最佳進步獎出爐！76人馬克西險勝公牛懷特

聯盟今天公布年度最佳進步獎得主，76人球星馬克西（Tyrese Maxey）力壓公牛後衛懷特（Coby White）和火箭中鋒森根（Alperen Sengun），成功獲獎。

馬克西本季出賽70場，平均得到25.9分6.2助攻3.7籃板，整體投籃命中率45%，三分球命中率37.3%，生涯首度入選全明星賽。

馬克西總共獲得51張第1名選票、18張第2名選票和10張第3名選票，總分為319分。懷特則拿到32張第1名選票，43張第2名選票及16張第3名選票，總分305分；森根的總分只有92分。

談到獲獎時，馬克西直言感覺很棒，「我以投入大量訓練，比別人更努力而自豪。我每次去健身房都設法讓自己變得更好，老實說，這感覺很好。」

The 2023-24 Kia NBA Most Improved Player is... Tyrese Maxey!#NBAAwards | #KiaMIP | @Kia pic.twitter.com/to9oMhhYgI — NBA (@NBA) 2024年4月23日