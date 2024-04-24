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NBA／年度最佳進步獎出爐！76人馬克西險勝公牛懷特

聯合新聞網／ 綜合報導
馬克西(左)、懷特(右)。 路透
馬克西(左)、懷特(右)。 路透

聯盟今天公布年度最佳進步獎得主，76人球星馬克西（Tyrese Maxey）力壓公牛後衛懷特（Coby White）和火箭中鋒森根（Alperen Sengun），成功獲獎。

馬克西本季出賽70場，平均得到25.9分6.2助攻3.7籃板，整體投籃命中率45%，三分球命中率37.3%，生涯首度入選全明星賽。

馬克西總共獲得51張第1名選票、18張第2名選票和10張第3名選票，總分為319分。懷特則拿到32張第1名選票，43張第2名選票及16張第3名選票，總分305分；森根的總分只有92分。

談到獲獎時，馬克西直言感覺很棒，「我以投入大量訓練，比別人更努力而自豪。我每次去健身房都設法讓自己變得更好，老實說，這感覺很好。」

2023-24 NBA季後賽賽程與比分

▪金塊落後20分靠穆雷絕殺湖人 尼克奇蹟逆轉76人！ 掌握最新系列賽戰況
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