NBA／年度最佳進步獎出爐！76人馬克西險勝公牛懷特
聯盟今天公布年度最佳進步獎得主，76人球星馬克西（Tyrese Maxey）力壓公牛後衛懷特（Coby White）和火箭中鋒森根（Alperen Sengun），成功獲獎。
馬克西本季出賽70場，平均得到25.9分6.2助攻3.7籃板，整體投籃命中率45%，三分球命中率37.3%，生涯首度入選全明星賽。
馬克西總共獲得51張第1名選票、18張第2名選票和10張第3名選票，總分為319分。懷特則拿到32張第1名選票，43張第2名選票及16張第3名選票，總分305分；森根的總分只有92分。
談到獲獎時，馬克西直言感覺很棒，「我以投入大量訓練，比別人更努力而自豪。我每次去健身房都設法讓自己變得更好，老實說，這感覺很好。」
▪金塊落後20分靠穆雷絕殺湖人 尼克奇蹟逆轉76人！ 掌握最新系列賽戰況
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
▶▶▶這裡看即時比分與數據統計
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言