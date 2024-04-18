NBA／板凳暴徒貝頓飆分救了76人 馬克西：貢獻超大

76人在今天與熱火的附加賽中儘管一度落後對手達到14分之多，但靠著板凳出發的貝頓（Nicolas Batum）單場投進6顆三分球拿下20分，以及安比德（Joel Embiid）關鍵時刻挺身而出，最終以1分差搶下東區第7種子，賽後安比德也將贏球功勞歸給了隊友的幫助。

76人今天與熱火在附加賽爭奪東區季後賽第7種子，不過上半場在球隊一哥安比德遭到對手全面封鎖下陷入雙位數落後劣勢，但下半場先是貝頓挺身而出接連砍進三分球幫助76人縮小差距，最後再由安比德於第四節最後階段連續命著關鍵進球，最終才以1分差距險勝熱火。

Nicolas Batum was the driving factor in the @sixers' win over the Heat!



20 PTS

6 3PM

5 REB

7-12 FGM



PHI secures the #7 seed and faces NYK on Saturday in the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel 🍿 pic.twitter.com/udwgPyLfTr — NBA (@NBA) 2024年4月18日

安比德今天雖然攻下全隊最高的23分外帶15籃板，但他賽後也直言表現確實不如預期，「這場比賽我們團結在一起，比賽前段我沒有發揮出最好的水平，直到第四節我才找到屬於自己的位置，最後和隊友一起找到獲勝的方式。因為這些隊友我們才能贏得比賽，是他們挺身而出。」

而35歲的貝頓絕對是今天76人能夠逆襲贏球的一大關鍵，他不僅在進攻端有6顆三分球進帳，還在倒數24.7秒賞給了熱火赫洛一記關鍵火鍋，談到貝頓的表現，馬克西（Tyrese Maxey）說：「他可以從NBA最矮的球員，像是楊恩（Trae Young）這樣，一路防守到最高大的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），他對於球隊的貢獻真的太大了。」