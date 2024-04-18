NBA／板凳暴徒貝頓飆分救了76人 馬克西：貢獻超大
76人在今天與熱火的附加賽中儘管一度落後對手達到14分之多，但靠著板凳出發的貝頓（Nicolas Batum）單場投進6顆三分球拿下20分，以及安比德（Joel Embiid）關鍵時刻挺身而出，最終以1分差搶下東區第7種子，賽後安比德也將贏球功勞歸給了隊友的幫助。
76人今天與熱火在附加賽爭奪東區季後賽第7種子，不過上半場在球隊一哥安比德遭到對手全面封鎖下陷入雙位數落後劣勢，但下半場先是貝頓挺身而出接連砍進三分球幫助76人縮小差距，最後再由安比德於第四節最後階段連續命著關鍵進球，最終才以1分差距險勝熱火。
安比德今天雖然攻下全隊最高的23分外帶15籃板，但他賽後也直言表現確實不如預期，「這場比賽我們團結在一起，比賽前段我沒有發揮出最好的水平，直到第四節我才找到屬於自己的位置，最後和隊友一起找到獲勝的方式。因為這些隊友我們才能贏得比賽，是他們挺身而出。」
而35歲的貝頓絕對是今天76人能夠逆襲贏球的一大關鍵，他不僅在進攻端有6顆三分球進帳，還在倒數24.7秒賞給了熱火赫洛一記關鍵火鍋，談到貝頓的表現，馬克西（Tyrese Maxey）說：「他可以從NBA最矮的球員，像是楊恩（Trae Young）這樣，一路防守到最高大的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），他對於球隊的貢獻真的太大了。」
2023-24 NBA即時比分
▪安比德展MVP價值 率76人晉級季後賽再送熱火搶老八！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言