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NBA／安比德展MVP價值 率76人晉級季後賽再送熱火搶老八

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安比德在比賽最後階段也展現MVP的價值，率76人力克熱火搶下東區第七種子。 法新社
安比德在比賽最後階段也展現MVP的價值，率76人力克熱火搶下東區第七種子。 法新社

東區附加賽在今天點燃戰火，首場比賽就由去年從附加賽一路殺進到總冠軍賽的熱火隊出戰76人隊，熱火儘管在前三節成功壓制76人一哥安比德安比德（Joel Embiid）並取得領先，但安比德在比賽最後階段也展現MVP的價值，接連投進超前比分的三分球、「三分打」又送出關鍵助攻，幫助76人最終擺脫熱火糾纏，以105：104搶下東區第7種子。

本賽季因為安比德的傷病問題一路跌跌撞撞，最終更是落入到附加賽的76人，今天與熱火之戰打得也是相當辛苦，尤其是賽季尾聲才傷癒復出的安比德在熱火的嚴加看防下，上半場可說是全面熄火，讓熱火取得12分領先。

易籃後主場出賽的76人展開反撲，尤其是35歲的替補前鋒貝頓（Nicolas Batum）在第三節單節命中3顆三分球，讓76人主場氣氛為之沸騰，第四節初76人在安比德、貝頓連續飆進三分球後取得領先，但熱火赫洛（Tyler Herro）在比賽最後6分鐘挺身而出，連續的進球幫助熱火在比賽最後2分鐘再度取得領先。

不過比賽最後階段，悶了整場的安比德也展現MVP價值，先是投進三分球後又完成「三分打」，幫助76人扳平後，又在倒數36秒送出助攻給烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）完成「三分打」。

不僅在進攻端表現搶眼，倒數24.7秒熱火赫洛三分球出手還遭到貝頓成功封阻，迫使熱火採取犯規戰術凍結時間，但馬克西（Tyrese Maxey）、烏布瑞最後6罰全數命中，儘管赫洛在比賽最後0.3秒命中三分球但為時已晚，最終76人就以1分差距險勝，搶下東區第7種子，將在首輪遭遇尼克。

76人今天以安比德攻下23分15籃板表現最佳，替補上陣的貝頓則是投進6顆三分球拿下20分，至於熱火赫洛則拿下全隊最高的25分外帶9助攻，巴特勒19分5抄截。

NBA附加賽

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