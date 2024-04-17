WNBA／狀元克拉克效應！ 本屆選秀熱度大爆炸

本屆女子NBA選秀日關注度火爆，女狀元克拉克帶動全球女籃熱度，獲媒體封為「克拉克效應」！被譽為美國大學歷史最強女選手、打破NBA球星柯瑞保持的大學三分球紀錄，克拉克參與本屆WNBA選秀，連帶同梯選秀都深獲關注。本屆是WNBA史上第二次向大眾開放觀禮的選秀會，售罄人潮見證下，克拉克加冕為狀元，柯瑞乾妹布琳拿榜眼，三月瘋冠軍隊主將卡朵索獲探花。

史上最強大學生

根據《英國廣播公司》報導，本屆WNBA選秀日關注度極高，眾人都想見證風靡全美的女籃好手克拉克獲選狀元的那刻。印第安納狂熱隊不負眾望，以狀元籤選下克拉克，她被譽為美國大學歷史最強女選手、打破NBA球星柯瑞保持的大學三分球紀錄，並在NCAA賽事中寫下史上新高的總得分紀錄，克拉克率領的愛荷華大學女籃與南卡羅萊納大學、決戰三月瘋之巔的戰役，也寫下2019年以來最高的籃球比賽收視紀錄。

克拉克接受採訪時提到，對即將到來的挑戰非常興奮，WNBA是世界上女籃最高殿堂，總共也就144個名額（WNBA目前共12隊），所以她從二年級就懷抱著打WNBA的夢想，雖然三月瘋沒能以奪冠坐收（她帶領的愛大女籃獲亞軍），但克拉克已無需在大學賽場再證明自己，帶著全美第一的得分與助攻紀錄，成為本梯次毫無疑問的狀元。

柯瑞乾妹是榜眼

據《衛報》報導，克拉克參戰的三月瘋決賽，單場吸引超過2千萬人收看，而未能現場看到她獻技的球迷，在日前WNBA選秀日搶翻門票。因應克拉克風潮，本屆是WNBA史上第二場開放大眾觀禮的選秀會，連帶同梯的選手都獲得極高關注度，穿著奢侈品牌衣著的女籃新鮮人、在人群快門聲中走上紅毯，也讓媒體封為「克拉克效應」。

除了克拉克之外，本梯也有不少星度新鮮人，榜眼是洛杉磯火花隊選下的史丹佛大學全能好手布琳，這位球技出色的大四好手不僅有亮麗外型，身份更是勇士球星柯瑞的乾妹妹，少時兩家人就常玩在一起，布琳沒少出現在柯瑞合照內。布琳在去年3X3世界盃表現出色，她幫助美國女籃奪金牌，利用臂展優勢，繳出39籃板、10火鍋，獲選為賽事MVP。

乘風潮擴軍

巴西中鋒卡朵索則被芝加哥天空隊選為探花，她是擊敗全美焦點克拉克的南卡羅萊納大學主將，她在高中就被評為五星高中生，大一就扛起雪城大學女籃，隨後轉戰到強權南卡大發光發熱，年紀輕輕就在去年率領巴西女籃，在女籃美洲盃擊敗美國奪冠，單場狂轟20分、11籃板，名聲大噪。同屆美洲盃亞軍美國女籃的主攻手、田納西大學的雷姬亞是第4順位，與布琳同入洛杉磯火花隊。

外媒都期待WNBA能乘著克拉克效應，在商業市場上更做大，特別是2025年WNBA確定會擴軍，一支舊金山灣區的球隊入聯盟。據《雅虎體育網》報導，WNBA主席恩格博提到，4年內會擴軍到16隊，由於隊伍數少，選秀會成為職業窄門，而費城、多倫多、丹佛、納什維爾、南佛州都被視為是潛在擴軍的城市。

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