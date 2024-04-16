NBA／東西區強權球星齊聚附加賽 下剋上戲碼看點滿滿

NBA還沒進入季後賽、光是附加賽對戰組合就夠精彩了！NBA季後賽分區最後2席，由7到10名爭奪，7、8種子雙敗淘汰制，9、10種子為雙勝晉級制。

西區對決彷彿好萊塢劇本，由鵜鶘（7）對決湖人（8），看19年球星交易案對決，鵜鶘英格倫（Brandon Ingram）與湖人戴維斯（Anthony Davis）對陣老東家，國王（9）與勇士（10）則重演上季的首輪的7場焦土戰，最終也可能看到2大傳奇：湖人詹姆斯（LeBron James）與勇士柯瑞（Stephen Curry）爭最後席次。

鵜、湖之戰看點多

NBA本季季後賽規則延續附加賽模式，兩分區的7到10名要爭奪2張門票，7、8種子等同雙敗淘汰制，9、10種子為雙勝晉級制，日前季賽全數告終，要參加附加賽的種子球隊也確定，東區分別是76人（7）、熱火（8）、公牛（9）、老鷹（10），西區則是鵜鶘（7）、湖人（8）、國王（9）、勇士（10），8隊競爭最後4張末班車門票，又以西區戰情最刺激、最戲劇化。

西區7、8種子之爭，是球星鳳還巢劇本，2019年重磅交易案就是湖人送出3張首輪籤、以及好手英格倫等人，向鵜鶘換來禁區神獸戴維斯，如今，湖人戴維斯與鵜鶘英格倫都會正面對決舊主，且看當時交易誰賺誰虧，湖人的當代怪物詹姆斯與鵜鶘新生代怪物威廉森（Zion Williamson）也是一大看點；另外是15日例行賽末戰就是鵜、湖之戰，湖人最終拿下這場前哨戰，以下剋上更有信心。

西區賽程特別刺激

而東區7、8種子之爭恰好也是戰舊主劇本，熱火球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）將對上拋棄他的76人隊。7、8種子的勝隊將直接晉級，並確定為第7種子，將迎戰兩分區的第二種子（東區尼克、西區金塊），敗隊則與9、10種子之戰的勝者再戰一場，勝者獲得老八門票，對決兩分區的龍頭（東區塞爾蒂克、西區雷霆）。

西區的9、10種子之戰也很有看頭，國王（9）與勇士（10）重演上季的首輪對戰組合，去年是由位居第六種子的勇士以下剋上、苦戰7場勝出，本次附加賽則是勝負難料的一場定生死。

有趣的是，若是勇士勝出、而湖人落敗，將可能看到2大傳奇：湖人詹皇與勇士柯瑞，競爭西區老八門票，收視程度預期不比季後賽正賽低。

附加賽考驗體能

外媒普遍認為，東區附加賽不會有以下剋上，7、8種子將是76人與熱火，而西區戰情就難論，據《Sportsnaut》預測，老經驗的湖人與勇士都將完成以下剋上、分列7、8種子，而《籃球世界》則認為，出線的會是湖人與鵜鶘。整體來說，擁有2大現役傳奇的湖人與勇士，有能力在短期賽改變局勢。

附加賽會在台灣時間17、18日開戰，由西區先開打，隔天才是東區的對戰組合，兩分區19日就打老八之戰，隨後不休兵，第8種子21日就要與頭號種子進行首輪季後賽，附加賽考驗的不僅是一場定生死，更考驗晉級後的體能負荷。

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