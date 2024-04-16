快訊

影響3762戶！桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

指大姑夫杜秉澄家暴 徐巧芯驚揭語音對話：他還揚言「要殺我們全家」

濃煙竄出！高雄必比登名店「昭明腳庫飯」火警 老闆受困3樓獲救

NBA／東西區強權球星齊聚附加賽 下剋上戲碼看點滿滿

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
NBA季後賽最後門票：附加賽即將開戰，西區戰況難測，湖人、勇士都可能以下剋上。 路透社
NBA季後賽最後門票：附加賽即將開戰，西區戰況難測，湖人、勇士都可能以下剋上。 路透社

NBA還沒進入季後賽、光是附加賽對戰組合就夠精彩了！NBA季後賽分區最後2席，由7到10名爭奪，7、8種子雙敗淘汰制，9、10種子為雙勝晉級制。

西區對決彷彿好萊塢劇本，由鵜鶘（7）對決湖人（8），看19年球星交易案對決，鵜鶘英格倫（Brandon Ingram）與湖人戴維斯（Anthony Davis）對陣老東家，國王（9）與勇士（10）則重演上季的首輪的7場焦土戰，最終也可能看到2大傳奇：湖人詹姆斯（LeBron James）與勇士柯瑞（Stephen Curry）爭最後席次。

鵜、湖之戰看點多

NBA本季季後賽規則延續附加賽模式，兩分區的7到10名要爭奪2張門票，7、8種子等同雙敗淘汰制，9、10種子為雙勝晉級制，日前季賽全數告終，要參加附加賽的種子球隊也確定，東區分別是76人（7）、熱火（8）、公牛（9）、老鷹（10），西區則是鵜鶘（7）、湖人（8）、國王（9）、勇士（10），8隊競爭最後4張末班車門票，又以西區戰情最刺激、最戲劇化。

西區7、8種子之爭，是球星鳳還巢劇本，2019年重磅交易案就是湖人送出3張首輪籤、以及好手英格倫等人，向鵜鶘換來禁區神獸戴維斯，如今，湖人戴維斯與鵜鶘英格倫都會正面對決舊主，且看當時交易誰賺誰虧，湖人的當代怪物詹姆斯與鵜鶘新生代怪物威廉森（Zion Williamson）也是一大看點；另外是15日例行賽末戰就是鵜、湖之戰，湖人最終拿下這場前哨戰，以下剋上更有信心。

西區賽程特別刺激

而東區7、8種子之爭恰好也是戰舊主劇本，熱火球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）將對上拋棄他的76人隊。7、8種子的勝隊將直接晉級，並確定為第7種子，將迎戰兩分區的第二種子（東區尼克、西區金塊），敗隊則與9、10種子之戰的勝者再戰一場，勝者獲得老八門票，對決兩分區的龍頭（東區塞爾蒂克、西區雷霆）。

西區的9、10種子之戰也很有看頭，國王（9）與勇士（10）重演上季的首輪對戰組合，去年是由位居第六種子的勇士以下剋上、苦戰7場勝出，本次附加賽則是勝負難料的一場定生死。

有趣的是，若是勇士勝出、而湖人落敗，將可能看到2大傳奇：湖人詹皇與勇士柯瑞，競爭西區老八門票，收視程度預期不比季後賽正賽低。

附加賽考驗體能

外媒普遍認為，東區附加賽不會有以下剋上，7、8種子將是76人與熱火，而西區戰情就難論，據《Sportsnaut》預測，老經驗的湖人與勇士都將完成以下剋上、分列7、8種子，而《籃球世界》則認為，出線的會是湖人與鵜鶘。整體來說，擁有2大現役傳奇的湖人與勇士，有能力在短期賽改變局勢。

附加賽會在台灣時間17、18日開戰，由西區先開打，隔天才是東區的對戰組合，兩分區19日就打老八之戰，隨後不休兵，第8種子21日就要與頭號種子進行首輪季後賽，附加賽考驗的不僅是一場定生死，更考驗晉級後的體能負荷。

【更多精采內容，詳見

NBA附加賽

延伸閱讀

NBA附加賽出現完美劇本 勇士、湖人可望晉級

NBA／雷霆創近40年最年輕西區第一紀錄 霍姆葛倫：不是偶然

NBA／詹皇大三元拉下鵜鶘 太陽逆襲奪第6、雷霆登西區龍頭

NBA／湖人爽賺！詹姆斯關鍵得分走步漏判 灰熊有苦說不出

相關新聞

NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體！美國男籃奧運12人名單確定11人

美國男籃去年世界盃籃球賽踢到鐵板，只拿到第4名，賽後傳出眾球星將出征2024年巴黎奧運。距離奧運開打只剩3個多月，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，美國

NBA／雷霆西區第一 湖人、勇士附加賽拚鬥

NBA例行賽昨天最終戰，30支球隊皆上陣。湖人隊當家球星詹姆斯以28分、17助攻、11籃板的「大三元」數據率隊以124：...

NBA／出賽84場創近19年首見紀錄 希爾德：希望明年再次做到

NBA例行賽今天告一段落，本季總共17名球員全勤，其中希爾德（Buddy Hield）因季中被溜馬交易到76人，總共打84場比賽，創聯盟近19年首見紀錄。 2004-05賽季太陽隊雅各布森（Ca

NBA／塞爾蒂克64勝隊史第4佳 盼複製GAP三巨頭奪冠之路

塞爾蒂克今於主場迎戰巫師，在多名主力皆缺陣下，靠著普里查德（Payton Pritchard）攻下生涯新高的38分，外帶12助攻9籃板差點完成大三元，最終塞爾蒂克132比122擊敗巫師拿下本季第64勝

NBA／太陽擊敗灰狼如願奪第6種子 布克：不會再關心湖人了

今天是例行賽最後一天，太陽在比爾（Bradley Beal）狂砍36分帶領下，以125：106輕取灰狼，太陽鎖定西區第6種子，不用打附加賽；灰狼則掉到第3名，兩隊將在季後賽首輪正面交鋒。 太陽賽

NBA／東西區強權球星齊聚附加賽 下剋上戲碼看點滿滿

NBA還沒進入季後賽、光是附加賽對戰組合就夠精彩了！NBA季後賽分區最後2席，由7到10名爭奪，7、8種子雙敗淘汰制，9、10種子為雙勝晉級制。 西區對決彷彿好萊塢劇本，由鵜鶘（7）對決湖人（8

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。