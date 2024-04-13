T1聯盟／滿場15600人寫紀錄 特攻退戰神奪大巨蛋首勝

台北大巨蛋啟用以來首場職業籃球賽事「攻戰大巨蛋─雙北反毒籃球賽」今天登場，現場湧入1萬5600名的球迷進場創下台灣職籃最多進場人數，而衛冕軍新北中信特攻隊儘管主力阿巴西缺陣，但仍靠著多點開花的攻勢，以88：81擊敗台北台新戰神隊，兩隊明天將於同場地再戰。

大巨蛋史上首場職籃賽事今天舉行，賽前兩小時場外就已經塞滿排隊等待進場的球迷，不僅球迷進場踴躍，更有不少名人到場參與台灣籃壇的歷史盛事，而本場比賽也由新北市長侯友宜擔任開球嘉賓，明天則將由台北市市長蔣萬安接棒開球。

「攻戰大巨蛋─雙北反毒籃球賽」今天在台北大巨蛋舉行。記者許正宏／攝影

而比賽開打後特攻雖然掌握第一波球權，但黃泓瀚上籃遭到戰神洋將恩多封阻，至於第一顆進球則是由戰神射手黃聰翰在三分線外出手命中，儘管第一顆進球的紀錄被戰神奪走，不過上半場團隊戰力堅強的特攻仍是一路壓著戰神打，尤其特攻射手群絲毫未受到大巨蛋的空間感影響，上半場就投進6顆三分球，並取得51：31領先。

至於今天中場活動也邀請到來台宣傳新電影「怪物樵夫」的日本知名藝人龜梨和也到場參與中場遊戲，為今天賽事活動掀起另外一波高潮。

易籃後，戰神雖然一度落後到25分，不過第四節開打後陳文宏連續的三分球命中幫助戰神重新回到戰局之中，但特攻艾德先是砍進三分球又接連站上罰球線取分，幫助特攻將領先優勢維持在15分，反觀戰神在第四節後段卻出現熄火的狀況，直到比賽最後階段才靠著赫里斯-傑佛森與恩多雙洋將連續追飛，但最終特攻仍以7分差距取勝，搶下在大巨蛋的歷史首勝。