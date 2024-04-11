NBA／傳A-Rod有意大砍灰狼薪資 成經營權易主破局原因

灰狼隊股權交易案在日前傳出生變消息後，今天美國媒體也進一步報導，前紐約洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）未能與灰狼現任老闆泰勒（Glen Taylor）完成股權交易的原因之一，就在於兩人有意縮減灰狼的團隊總薪資，讓泰勒覺得將會危及球隊爭冠能力。

A-Rod與洛爾在過去幾年順利取得灰狼與WNBA山貓隊的百分之40股權後，原訂3月底將與泰勒完成剩餘百分之40股權的交易，正式取得灰狼的經營權，不過最終泰勒卻以A-Rod與洛爾未能履行某些合約期限與內容，決定不將百分之40股權出售給兩人，導致A-Rod與洛爾團隊一度透過聲明批評泰勒的決定。

而今天美國媒體也報導，身為灰狼的大股東之一，A-Rod與洛爾在日前曾提出在下賽季縮減灰狼團隊總薪資的提案，這將讓灰狼從原先必須繳納豪華稅變成可獲得稅收分配的球隊，不過此舉也被泰勒認為將會對於球隊爭冠能力造成打擊。

本賽季灰狼正打出「後賈奈特」時代的最佳戰績，甚至被看好有衝擊總冠軍的實力，不過下賽季在擁有3名頂薪球員的情況下，灰狼總團隊薪資將會來到1.98億美元，排名聯盟總薪資第4高，要想要大幅縮減團隊薪資，就可能面臨主力球員的消減。