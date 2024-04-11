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NBA／老鷹少主楊恩傷癒復出！末節不上主力遭黃蜂大逆轉
老鷹球星楊恩（Trae Young）因左指韌帶撕裂缺席23場比賽，今天傷癒復出面對黃蜂，只打21分鐘就得到14分11助攻，老鷹三節打完領先15分，但末節用非主力球員陣容被逆轉，終場以114：115輸球。
黃蜂榜眼米勒（Brandon Miller）攻下27分全場最高。老鷹射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）投進5記外線，本季累積235顆三分球創下隊史紀錄，原記錄是楊恩2021-22賽季的233顆，由於破紀錄球是楊恩助攻，因此他受訪時開玩笑地說，「難道你看不出我想讓他超越我嗎？」
老鷹昨天打到二度延長不敵熱火，是本場第四節主力休息原因，總教練史奈德（Quin Snyder）表示，「對板凳席上的球員來說，這是一個機會。」他也提到楊恩只打21分鐘是球隊訓練員設定的上限。
老鷹輸球後戰績36勝44敗，落後東區第9的公牛1.5場，由於老鷹本季只剩2場比賽，加上對公牛有對戰劣勢，因此老鷹若想奪下第9，需要2場全勝，且公牛3場全敗。
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