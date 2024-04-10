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NBA／快艇少雙星竟一度領先37分 太陽黯淡爭季後賽門票告急

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇少了雷納德與哈登下作客太陽主場，沒想到上半場就打爆對手，最多領先37分。 路透
快艇少了雷納德與哈登下作客太陽主場，沒想到上半場就打爆對手，最多領先37分。 路透

快艇隊今天在兩大球星雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）缺陣下作客太陽隊主場，上半場就領先達到33分之多，最終以105：92擊敗太陽，讓太陽與季後賽門票漸行漸遠。

太陽目前仍為季後賽席次卡位，有機會追上第6名的鵜鶘隊，今天於主場對決快艇卻打得荒腔走板，首節團隊僅進帳10分，反觀快艇少了兩大球星卻是多點開花，首節就拿下37分，尤其衛斯特布魯克（Russell Westbrook）填補哈登與雷納德的空缺，上半場就貢獻比太陽全隊更多的12次助攻，帶領快艇取得33分領先。

太陽第3節一度展開反撲，單節拿下35分，不過在最多落後37分的情況下，無法扭轉局勢，以13分差距吞敗，加上今天鵜鶘贏球，雙方已經有1場勝差；儘管太陽保有對戰優勢，但要在剩餘3場比賽追平戰績，除了自助也要天助。

衛斯特布魯克攻下16分15助攻15籃板表現最佳，也是披上快艇戰袍後首度拿下大三元，更是生涯第199次，喬治則有23分7籃板5助攻。

杜蘭特（Kevin Durant）拿下21分是太陽最佳，布克（Devin Booker）全場出手11次僅命中1球，但靠11罰10中，拿下12分。

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