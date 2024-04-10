NBA／唐西奇創獨行俠隊史單季得分紀錄 基德：未來場均40分

獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）今天狂砍39分12籃板10助攻，帶隊以130：104輕取黃蜂，收下近17戰第15勝，本季唐西奇已攻下2341分，超越阿吉雷（Mark Aguirre）1983-84賽季的2330分，成為隊史第一人。

唐西奇首節就投進5顆三分球，進帳21分，他奪下生涯第77次大三元，與快艇球星哈登（James Harden）並列歷史第8。

唐西奇本季場均33.9分，穩居聯盟得分王，談到打破隊史紀錄，他直言意義重大，「這是選我進來的球隊，他們給我一把鑰匙，我很高興能待在這裡。」

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也大讚，「唐西奇的成就令人難以置信，他將改寫獨行俠和NBA紀錄，超越阿吉雷很不可思議，因為他是獨行俠傳奇，這顯示唐西奇做的事以及他一年比一年進步。」基德還預測，唐西奇未來會單季場均40分。

獨行俠贏球後仍是西區第5，領先太陽和鵜鶘2.5場勝差，落後快艇1.5場勝差，由於快艇對獨行俠有對戰優勢，賽季只剩2場的獨行俠高機率以西區第5收官。