聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／唐西奇創獨行俠隊史單季得分紀錄 基德：未來場均40分
獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）今天狂砍39分12籃板10助攻，帶隊以130：104輕取黃蜂，收下近17戰第15勝，本季唐西奇已攻下2341分，超越阿吉雷（Mark Aguirre）1983-84賽季的2330分，成為隊史第一人。
唐西奇首節就投進5顆三分球，進帳21分，他奪下生涯第77次大三元，與快艇球星哈登（James Harden）並列歷史第8。
唐西奇本季場均33.9分，穩居聯盟得分王，談到打破隊史紀錄，他直言意義重大，「這是選我進來的球隊，他們給我一把鑰匙，我很高興能待在這裡。」
獨行俠總教練基德（Jason Kidd）也大讚，「唐西奇的成就令人難以置信，他將改寫獨行俠和NBA紀錄，超越阿吉雷很不可思議，因為他是獨行俠傳奇，這顯示唐西奇做的事以及他一年比一年進步。」基德還預測，唐西奇未來會單季場均40分。
獨行俠贏球後仍是西區第5，領先太陽和鵜鶘2.5場勝差，落後快艇1.5場勝差，由於快艇對獨行俠有對戰優勢，賽季只剩2場的獨行俠高機率以西區第5收官。
2023-24 NBA即時比分
▪愛德華生涯新高51分 灰狼逆轉巫師返西區第一！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言