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NBA／稱職啦啦隊？太陽與老將湯瑪斯簽正式合約
據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，先前和太陽簽下2份十天合約的「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas），將和太陽簽正式合約至賽季結束。
湯瑪斯相隔710天重返賽場，但沒有獲得重用，只有垃圾時間才能上場，他本季總共出賽4場，平均上場3.5分鐘，得到1.3分0.5助攻，整體投籃命中率33%。
查拉尼亞指出，湯瑪斯提供太陽後場深度和強大的領導力，並在休息室提供珍貴的存在感。太陽與湯瑪斯簽約後，正式球員名單滿15人。
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