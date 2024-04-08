NBA／詹姆斯休兵、戴維斯傷退 灰狼單節轟46分擊倒湖人

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天因病缺席和灰狼隊的比賽，湖人另名大將戴維斯（Anthony Davis）首節讀秒階段又被打到眼睛提前退場，第二節被灰狼狂灌46分，最終以117：127吞敗，主場4連勝告終。

賽前湖人戰績45勝33敗，若是剩下4戰都奪勝，仍有機會不用打附加賽、直接搶下季後賽門票，但詹姆斯因腸胃型流感缺陣，戴維斯又在第一節末成傷兵。

戴維斯讀秒階段灌籃得手卻遭灰狼安德森（Kyle Anderson）打到臉，這次身體接觸裁判沒響哨，戴維斯接續就回到休息室。後續消息指出，戴維斯上月對勇士隊傷到的左眼又遭擊中，本戰不會再回歸。

湖人首節還以37：33領先，戴維斯一下場，灰狼第二節馬上打出46：27的海嘯攻勢，半場打完反以79：64領先；湖人第三節雖有海斯（Jaxson Hayes）4分鐘內秀了4次爆扣的灌籃秀助隊追近比分到81：88，但愛德華（Anthony Edwards）為灰狼穩住領先，第四節灰狼也維持優勢，最終以127：117踢館成功。

愛德華今天攻下26分、8助攻，加上里德（Naz Reid）31分、11籃板「雙10」數據，聯手助灰狼壓下雙星缺陣的湖人。八村壘攻下湖人最高的30分，替補的海斯19分、10籃板、5抄截。

由於國王贏球，這讓湖人的排名又跌回西區第9，雙方有著0.5場勝差。