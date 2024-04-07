NBA／連奪兩年灌籃大賽冠軍 麥克朗榮獲本季G聯盟MVP

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在今年灌籃大賽中，最後一灌越過身高216公分的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），獲得50分滿分肯定，完成灌籃大賽衛冕的麥克朗（Mac McClung），在今日獲選G聯盟2023-24年賽季的年度最有價值球員。

麥克朗在27場比賽中繳出平均25.7分、4.7籃板和6.6助攻的表現，排名在他後面的分別是熱火隊雙向合約的球員威廉斯（Alondes Williams）和爵士隊的洛夫頓（Kenneth Lofton, Jr.）。

過去獲得該獎項的得主還包括瓊斯（Carlik Jones）、奎恩（Trevelin Queen）、里德（Paul Reed Jr.）和布徹（Chris Boucher）。