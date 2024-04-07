NBA／籃球名人堂新成員出爐 飛人卡特、畢拉普斯領銜

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奈史密斯籃球名人堂今宣布2024年13位入選的名人堂新成員，並且將在今年8月16日至17日於亞利桑那格倫代爾市舉行頒獎，這裡也是2024年NCAA男子四強賽的舉辦地，同時進行現場直播。

入選名人堂的成員有:畢拉普斯（Chauncey Billups）、卡特（Vince Carter）、庫珀（Michael Cooper）、戴維斯（Walter Davis）、萊恩（Bo Ryan）、史密斯（Charles Smith）、奧古斯圖斯（Seimone Augustus）、巴奈特（Dick Barnett）、雷丁（Harley Redin）、蒂姆斯（Michele Timms）、柯林斯（Doug Collins）、西蒙（Herb Simon）、衛斯特（Jerry West）共13人，其中入選的球員部分以畢拉普斯和卡特最為聞名。

Officially official. 🤩🏆🏀 #24HoopClass pic.twitter.com/lfYFONUNR7 — Basketball HOF (@Hoophall) 2024年4月6日

畢拉普斯曾5度入選NBA明星賽，他在關鍵時刻多次交出重要表現而被稱為「關鍵先生」，2004年他帶領活塞隊贏得隊史第3座NBA冠軍，獲選總冠軍賽MVP的殊榮。17年職業生涯中，畢拉普斯場均得到15.2分和5.4次助攻，生涯罰球命中率89.4%居史上排名第6。

畢拉普斯是在1997年NBA選秀中以首輪第3順位被波士頓塞爾蒂克隊選中，生涯陸續待過暴龍、金塊、灰狼、活塞、尼克、快艇等隊。他目前擔任拓荒者的總教練。

以華麗璀璨的灌籃風靡全球的「飛人」卡特，生涯22個賽季中8度入選明星賽。曾在1998-99賽季獲得年度最佳新秀，並於2000年贏得灌籃大賽冠軍，生涯21個賽季中場均得到16.7分；2000年也幫助美國男籃贏得奧運金牌。目前仍是籃網隊和暴龍隊的單季最高得分紀錄保持者。

入選的13人中，「Logo Man」衛斯特可說是經歷最特別，他已經第3次入選籃球名人堂，也是首位以球員和籃球特別貢獻者的身分入選名人堂。

奈史密斯籃球名人堂的總裁兼首席執行長多勒娃（John Doleva）表示：「毫無疑問，這屆的入選者皆取得無與倫比的成就及卓越的表現。從在球場和場邊展現無與倫比的實力，跨越高中、大學和職業隊伍，帶領籃球運動走向世界，並組織了一系列王朝，我們很榮幸能向這些傑出的成員致敬，我們尊敬獲獎者。」

The Raptors congratulate Vince Carter on his HOF induction. 💜



(🎥: @Raptors)pic.twitter.com/eFNpu1pQvg https://t.co/z0sNE1d0en — theScore (@theScore) 2024年4月7日