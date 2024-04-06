NBA／哈利伯頓打破傑克森紀錄 創溜馬單季最多助攻紀錄
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面對沒有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）的雷霆，溜馬靠著多點攻勢開花，以126比112輕取對手。根據統計，溜馬最近10場比賽面對雷霆取得8勝2敗優勢，堪稱是剋星。
由於隊友強勢發揮，溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）僅出手8次得到8分但送出11次助攻。
數據顯示，哈利伯頓本季已經傳出714次助攻，超越「大屁股」老派控衛傑克森（Mark Jackson）在1996-97年創下的隊史單季最多助攻紀錄。
「考量到哈利伯頓本季缺席了15場比賽，他明年將會刷新自己現在所保持的助攻紀錄。」溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說。
傑克森生涯累積10334次助攻，居歷史第6多，其溜馬生涯累積3294次，僅次於米勒（Reggie Miller）的4141次和佛萊明（Vern Fleming）的4038次；目前哈利伯頓轉戰溜馬第3季已經累積1548次助攻，早已鎖定生涯首座助攻王。
暫居東區第6的溜馬，領先熱火僅有0.5場，兩隊在台灣時間星期二將進行關鍵對決。
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