快訊

獨／射擊訓練時中槍…空軍中士蔡學良枉死16年 母步行百里求媽祖找真相

「什麼都漲、美債獨跌」情況何時終結？美銀：只有一種可能

18:47規模5.3極淺層地震！花蓮最大震度4級 全台有感搖晃

NBA／哈利伯頓打破傑克森紀錄 創溜馬單季最多助攻紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈利伯頓寫下隊史助攻紀錄。 路透社
哈利伯頓寫下隊史助攻紀錄。 路透社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

面對沒有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）的雷霆，溜馬靠著多點攻勢開花，以126比112輕取對手。根據統計，溜馬最近10場比賽面對雷霆取得8勝2敗優勢，堪稱是剋星。

由於隊友強勢發揮，溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）僅出手8次得到8分但送出11次助攻。

數據顯示，哈利伯頓本季已經傳出714次助攻，超越「大屁股」老派控衛傑克森（Mark Jackson）在1996-97年創下的隊史單季最多助攻紀錄。

「考量到哈利伯頓本季缺席了15場比賽，他明年將會刷新自己現在所保持的助攻紀錄。」溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說。

傑克森生涯累積10334次助攻，居歷史第6多，其溜馬生涯累積3294次，僅次於米勒（Reggie Miller）的4141次和佛萊明（Vern Fleming）的4038次；目前哈利伯頓轉戰溜馬第3季已經累積1548次助攻，早已鎖定生涯首座助攻王。

暫居東區第6的溜馬，領先熱火僅有0.5場，兩隊在台灣時間星期二將進行關鍵對決。

相關新聞

NBA／唐西奇缺陣照贏勇士 基德：厄文帶來贏球希望

獨行俠隊今天在球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，靠著華盛頓（P.J. Washington）進帳轉隊...

NBA／公鹿怎麼了？連3戰爆冷輸坦隊 助暴龍止15連敗

季後賽在即，被視為爭冠勁旅的公鹿隊近況卻十分低迷，今天在主場以111：117爆冷輸給了暴龍隊，暴龍終止近期15連敗，公鹿則是吞下近6戰第5敗，更是連3戰輸給了勝率不及4成的「坦隊」，賽後主帥瑞佛斯（D

NBA／鵜鶘國王勇士輸球送厚禮 湖人拚西區排名大利多

洛杉磯湖人今天雖然沒有比賽，但紐奧良鵜鶘、沙加緬度國王、金州勇士3個競爭對手同日輸球，湖人不僅與暫居第8國王之間已無勝差，還有機會追上第7的鵜鶘。

NBA／「魔獸」霍華德擬再訪台 帶愛與關懷給需要的人

前美國職業籃球聯盟（NBA）球員「魔獸」霍華德（Dwight Howard）說，覺得時間成熟，計劃重返台灣，希望有更多正...

NBA／哈利伯頓打破傑克森紀錄 創溜馬單季最多助攻紀錄

面對沒有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）的雷霆，溜馬靠著多點攻勢開花，以126比112輕取對手。根據統計，溜馬最近10場比賽面對雷霆取

NBA／韓女團LE SSERAFIM獲選NBA之友 將扮亞洲區宣傳大使

NBA官方近日正式宣布和韓國大勢女團LE SSERAFIM達成長期合作關係，LE SSERAFIM將以「NBA之友」身分扮演聯盟在亞洲區的宣傳大使，她們也成為首支與NBA有正式關係的韓國團體，寫下K-

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。