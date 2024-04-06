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NBA／快艇久違8人得分上雙 喬治：比賽之初就充滿能量

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈登送出本季第3次大三元，幫助快艇鞏固西區4強之位。 美聯社
哈登送出本季第3次大三元，幫助快艇鞏固西區4強之位。 美聯社

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力保西區4強優勢的快艇，即便少了雷納德（Kawhi Leonard），但面對賽季已經關機的爵士，快艇充分把握機會，全場最多領先38分，輕鬆地以131比102取得2連勝，也迫使爵士吞下11連敗。

哈登（James Harden）再度發威，攻下13分15助攻10籃板，其中還是本季首次上半場就得分助攻兩位數，這是他生涯第77次大三元，再次超越唐西奇（Luka Doncic），排名回到史上第8。

喬治（Paul George）14分，祖巴茲（Ivica Zubac）12分10籃板3阻攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）17分5籃板4助攻，鮑威爾（Norman Powell）18分，快艇全隊8人得分雙位數。其中，鮑威爾以替補身分命中161顆三分球，寫下快艇隊史紀錄。

這是快艇自2021年5月16日對雷霆以來，首次有8名球員在同一場比賽得分達兩位數。

雖然是背靠背出賽，但快艇決定快刀斬亂麻，早早就要讓對手提前放棄爭勝的欲望。光是第一節，快艇就轟出41比16的分差，基本上定調了整場比賽走勢。

「我只是要求球員們要用正確的方式去開始比賽。」泰隆魯（Tyronn Lue）說。喬治則補充，「我們從比賽一開始就充滿能量，我們打得非常專注。」

由於獨行俠今天斬斷勇士6連勝，快艇目前在第4名席次上領先2場勝差。

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