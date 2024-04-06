NBA／快艇久違8人得分上雙 喬治：比賽之初就充滿能量
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
力保西區4強優勢的快艇，即便少了雷納德（Kawhi Leonard），但面對賽季已經關機的爵士，快艇充分把握機會，全場最多領先38分，輕鬆地以131比102取得2連勝，也迫使爵士吞下11連敗。
哈登（James Harden）再度發威，攻下13分15助攻10籃板，其中還是本季首次上半場就得分助攻兩位數，這是他生涯第77次大三元，再次超越唐西奇（Luka Doncic），排名回到史上第8。
喬治（Paul George）14分，祖巴茲（Ivica Zubac）12分10籃板3阻攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）17分5籃板4助攻，鮑威爾（Norman Powell）18分，快艇全隊8人得分雙位數。其中，鮑威爾以替補身分命中161顆三分球，寫下快艇隊史紀錄。
這是快艇自2021年5月16日對雷霆以來，首次有8名球員在同一場比賽得分達兩位數。
雖然是背靠背出賽，但快艇決定快刀斬亂麻，早早就要讓對手提前放棄爭勝的欲望。光是第一節，快艇就轟出41比16的分差，基本上定調了整場比賽走勢。
「我只是要求球員們要用正確的方式去開始比賽。」泰隆魯（Tyronn Lue）說。喬治則補充，「我們從比賽一開始就充滿能量，我們打得非常專注。」
由於獨行俠今天斬斷勇士6連勝，快艇目前在第4名席次上領先2場勝差。
2023-24 NBA即時比分
▪湖人笑了！國王追分6分鐘差點護一生 無緣逆轉綠衫軍 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言