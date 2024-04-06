NBA／湖人笑了！國王追分6分鐘差點護一生 福克斯無緣逆轉綠衫軍

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主場迎戰國王的塞爾蒂克在第四節還剩9分24秒時換下所有主力，雖然一度還保持19分領先優勢，沒想到最後6分鐘竟完全崩盤，全隊只拿下3分，被國王追21分，不過福克斯（De'Aaron Fox）最後關鍵出手未中，後續穆雷（Keegan Murray）補投也沒進，國王逆轉失敗，以100比101飲恨，苦吞2連敗。

前一場領先21分被尼克逆轉，今天落後19分翻盤，國王這波連敗也讓他們戰績被湖人追上，兩隊已無勝差，但因為國王本季對戰取得優勢，排名仍在西區第8，湖人有機會取而代之。

賽後談到第四節板凳群嚴重熄火差點被國王演出大逆轉，塞爾蒂克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）倒是樂觀看待：「這很有趣，很棒。你無法去模擬出一個比這還要更好，各種壓力和混亂並存的情況了。」

這場比賽包括布朗（Jaylen Brown）和懷特（Derrick White）都未出賽，泰托姆（Jayson Tatum）15投僅5中得到17分6籃板5助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）20分11籃板，普里查德（Payton Pritchard）21分。

綠衫軍引以為豪的三分火網，此役卻是44投僅12中，其中一大關鍵莫過於豪瑟（Sam Hauser）完全失準，全場18投1中，其中三分球13投1中，追平泰托姆保持的隊史只進1球出手最多次紀錄。有趣的是，這兩場比賽塞爾蒂克都取得勝利。

福克斯此戰狂攻40分，生涯累積14次，可惜無緣上演致勝一擊；沙波尼斯（Domantas Sabonis）獲得16分16籃板6助攻，連續60場雙十演出，本季累積73次雙十，超越1992-93年歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的次數。