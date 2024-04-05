NBA／哈登寫生涯重要數據里程碑 史上僅4人達成
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連3場比賽低迷的哈登（James Harden），在今天對強敵金塊的比賽中總算復活，攻下20分8助攻6籃板，特別是第二節獨拿14分，帶動快艇扭轉一度落後17分的劣勢。在球隊險勝之餘，哈登更達成重要生涯里程碑。
據統計，賽前累積5996個籃板的哈登，此戰突破6000個籃板大關，生涯累積至少25000分、7000助攻、6000籃板，成為史上第4位達此里程碑的球員。
前3人分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、詹姆斯（Lebron James）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。
這是哈登生涯第415次至少得到20分5籃板5助攻，居聯盟歷史第5，前4人為詹姆斯的909次、羅伯森的611次、衛斯特布魯克473次、柏德（Larry Bird）的449次。
另一方面，哈登此戰三分球13投僅2中，這是他生涯第62次單場超過10次出手三分未中，僅次於柯瑞的71次。不過哈登已經累積命中2934顆三分球，距離史上第2名的艾倫（Ray Allen）還差29顆。
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