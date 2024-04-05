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NBA／獨行俠例行賽橫掃老鷹 唐西奇兩戰狂轟98分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
首節得分掛零的唐西奇，最後還是回神繳出全能數據。 路透社
首節得分掛零的唐西奇，最後還是回神繳出全能數據。 路透社

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前一次面對老鷹狂轟73分的唐西奇（Luka Doncic），今天回主場再次交手，「很客氣」地只拿到25分12籃板8助攻，加上厄文（Kyrie Irving）也貢獻26分，獨行俠在傳奇名將諾維茨基（Dirk Nowitzki）的場邊見證之下，最終以109比95橫掃老鷹，進一步鞏固西區第5名席次。

唐西奇此役砍進6記三分球，賽季累積268顆，將自己保持的隊史紀錄持續推高；獨行俠原先單季最多三分球命中紀錄是由麥克勞德（George McCloud）在1995-96年創下的257顆。

本季第2次首節得分掛零的唐西奇，第二節回神獨拿16分，幫助獨行俠殺出40比26的攻勢，半場取得8分領先；進入下半場比賽，獨行俠逐漸掌控局面，多次取得兩位數領先分差，雖然第四節一度讓對手追至個位數，但隨著華盛頓（P.J. Washington）在終場前2分41秒砍進三分球，雙方差距又來到12分差，獨行俠提前鎖定比賽。

獨行俠今天團隊轟進18顆三分球，除了兩大球星外，華盛頓拿下19分8籃板。

老鷹以波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的17分為最佳，墨瑞（Dejounte Murray）有16分5籃板4助攻。老鷹過去7場比賽有6場至少攻下120分，但今天火力難以延續，單場95分也追平球隊本季最低得分。

結束客場5連戰的獨行俠，接下來4天內罕見要打3場主場比賽，主要也是因為要安排因勇士助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）猝逝而被推遲的一場對戰，雙方明天都會是「背靠背」出賽。

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