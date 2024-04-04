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NBA／防守立功 勇士5連勝
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NBA勇士隊本季攻守兩端不穩定，至今仍為守住西區附加賽門票努力，昨天以104：100險勝獨行俠隊、衝出5連勝，就是靠防守讓對手近5戰平均得分不到100分，領先西區排名11的火箭隊擴大到3場勝差，有望成功守住附加賽席次。
勇士「浪花兄弟」柯瑞、湯普森平均每場比賽合計攻下43.7分，創下總教練柯瑞自2014年接掌兵符以來新低，也是勇士本季表現起伏的主因，但在賽季尾聲重新找回防守功力，近5戰平均失99分，創下球隊近兩年最佳表現。
格林扮演勇士防守樞紐，昨第4節最後1分32秒賞給試圖灌籃的獨行俠中鋒葛佛關鍵麻辣鍋，澆熄對手反撲氣燄，全場11分8籃板6助攻4抄截1阻攻的演出，也成為勇士贏球關鍵。他說：「防守是我們一切的根源，這是不能商量的事。」
76人隊昨迎回球隊「一哥」安比德，也靠防守贏球，他從1月底因為左膝蓋傷勢與開刀缺席至今，歸隊首戰上場29分鐘就有24分7助攻6籃板3抄截，幫助76人以109：105擊敗強敵雷霆隊。
談到歸隊首戰表現，安比德說：「我打得很糟糕，自認在防守端的表現更為出色。」
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