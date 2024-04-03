NBA／勇士5連勝擺脫火箭附加賽追擊 格林：一切始於防守

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在火箭隊步步進逼下，勇士隊近期找回優異的團隊防守能力擊潰對手，包括今天對獨行俠隊只被攻下100分，近5場比賽平均失分未破百，成為5連勝的關鍵，勇士前鋒格林（Draymond Green）強調，勇士就是一支始於防守的球隊。

勇士今天雖讓3人得分在20分以上，唐西奇（Luka Doncic）大三元拿下30分12籃板11助攻，但其他7名上場球員合計僅拿下23分，反觀勇士6人得分雙位數，最終以104：100擊退獨行俠，收下5連勝，也將與西區第11名的火箭勝差擴大到3場。

今天不斷透過防守站位影響獨行俠傳球路徑，格林說：「如果能讓傳球者產生遲疑，就有機會一次防守住兩名球員，若能夠經常做到這件事，將會是很棒的防守方式。」

勇士5連勝期間平均失99分，是近兩年多最佳表現，格林透露一切根源都來自防守，「確保對手一直感覺我們存在，進而掌控比賽主導權，而不是讓對手決定我們的節奏，過去6、7場比賽團隊防守一直很穩定，有機會達到進入季後賽的目標。」

勇士後衛保羅（Chris Paul）也說：「防守讓我們更快進入比賽節奏，儘管每晚都會派出不同球員，面對不同對手，但有一件事不會變，那就是防守。」