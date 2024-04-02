NBA／摔水壺又怒噴總教練 老鷹波格丹諾維奇：這很正常

老鷹今天以113：101擊敗公牛，但比賽尾聲老鷹射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）與總教練史奈德（Davis Schneider）發生嚴重爭執，所幸兩人最後握手言和。

老鷹本場比賽一路壓制老鷹，團隊外線40投19中，其中雷吉奇（Vit Krejci）6投全進，波格丹諾維奇則攻下全隊最高的20分，公牛方面，德羅展（DeMar DeRozan）31分又淪為空砍。

比賽最後2分鐘，老鷹已取得17分領先，暫停時波格丹諾維奇突然爆走，先摔水壺，再與史奈德臉貼臉吵架，不過兩人很快就和好，並擁抱致意。史奈德賽後表示，「波格丹諾維奇很棒，我和他的關係很好，比好還要更好。」

波格丹諾維奇則強調，這次爭執只是籃球方面，兩人關係其實很好，「他整個賽季都在幫助我，我們有些小爭吵，這很正常。可惜事情出現在比賽和電視上，所以被放大了，但這只是比賽的一部分，在我們的世界裡，這種狀況很正常。」