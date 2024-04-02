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NBA／布克成鵜鶘「殺手」3戰合轟162分寫聯盟50年紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布克(中)化身鵜鶘殺手，連3場對戰皆攻破50分。 美聯社
布克(中)化身鵜鶘殺手，連3場對戰皆攻破50分。 美聯社

太陽隊球星布克（Devin Booker）宛如成為鵜鶘隊殺手，今天對陣轟下52分，助隊以124：111奪勝，加上本季前一次交手同樣攻下52分，以及上季碰頭轟下58分，讓他加入傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）行列，成為NBA史上第2位面對同樣對手連3場至少轟破50分的球員。

布克提到，生涯已經遇到幾次名字能和張伯倫相連，「你知道做了些特別的事。」他面對鵜鶘的過去3戰共轟下162分，也超越「大鬍子」哈登（James Harden）2019年對灰熊隊連3戰合計累積的158分，成為近50季單一球員面對同樣球隊連3戰的最高得分紀錄。

布克家鄉莫斯波因特（Moss Point）離鵜鶘主場車程不到2小時，今天有超過40名親友到場見證他的飆分秀，不過為何打鵜鶘特別有「心得」，布克自己也沒確切答案。

生涯共有8場超過50分表現的布克說：「我覺得我都用同樣方式，我的意思是，我家離這很近，我有很多親友到場，我在這長大，這是我第一次到的NBA球場，所以我和這有些淵源。」

光第一節布克就狂轟24分，半場得分已達37分，助太陽取得26分優勢，連隊友杜蘭特（Kevin Durant）都直呼難以置信，且有前一次對陣鵜鶘的「既視感」。上場39分鐘的布克除繳出三分球16投8中表現，還傳出9助攻，毫無疑問是太陽止敗關鍵。

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