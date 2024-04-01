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NBA／柯爾回憶與穆迪的首次談話 「他非常安靜，但很有智慧」

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾回憶起和穆迪的首次談話表示他很有智慧。 美聯社
柯爾回憶起和穆迪的首次談話表示他很有智慧。 美聯社

勇士隊後衛穆迪（Moses Moody）以他在場上的老練，還有他在場下的智慧而聞名，經常在任何情況下提供勇士隊教練柯爾（Steve Kerr）智慧建議。在日前柯爾回憶起他第一次意識到這位2021年NBA選秀第14順位的新秀有多成熟時，表示穆迪在他們最初的對話中講了一句諺語。

「他在我們第一週的訓練營裡什麼都沒說，一句話都沒說，他當時沒有進入輪換陣容，我對他也了解不多，我去找他談話然，結果全程都只有我在說話。他仍什麼都沒說，我不知道另一端是什麼情況。我在解釋他的情況，他只是點頭，然後我問，你覺得怎麼樣？」柯爾說。

他思考了一下後表示，「我爸總是說，『平靜的海洋無法造就穩健的水手』。我當時就想，『天啊！那是我第一次聽他說的話。』這真是一句很有智慧的諺語，這就是穆迪的性格。他很安靜。他讓我想到魯尼（Kevon Looney），他非常安靜，但很有智慧。他了解過程。當他不打球，不在輪換陣容中時，他仍保持積極，繼續努力。他是一位真正的職業球員，現在才是他的第3年。所以這非常令人印象深刻。」

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