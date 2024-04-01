NBA／9顆三分球平生涯紀錄 39歲詹皇：努力讓自己無弱點

詹姆斯（LeBron James）今天砍進平生涯紀錄的9記三分球，轟下全場最高40分，率洛杉磯湖人116比104客場擊敗布魯克林籃網。

39歲的詹姆斯是現役球員中最年長者，曾4度獲選為NBA年度MVP。今天他在對籃網一役，包括三分球誇張的10投9中在內，17次出手命中13球，加上6罰5中，一共拿下40分，並抓下7個籃板、送出5次助攻

詹姆斯說：「今天我在外線投籃的感覺很好。只是試著不斷努力讓自己在場上沒有弱點，尤其在進攻端上，而今晚是從三分線發動攻勢。」

這是詹姆斯在其NBA生涯中，第77次拿下40分以上的分數，與傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）並列第7位，排在第1的則是有271次的張伯倫（WiltChamberlain）。

詹姆斯說：「我熱愛這項運動，試著全心投入其中，也因此得到回饋。」

「每當我與偉大的球員有所連結，都真的很酷，尤其看到大O創下的歷史，在我成長過程帶給我很大的啟發。」

除了詹姆斯亮眼的表現外，戴維斯（AnthonyDavis）為湖人貢獻了24分、14籃板，八村壘（RuiHachimura）也有20分、10籃板的演出，羅素（D'Angelo Russell）此役拿下18分，生涯總得分突破1萬大關。

開局打出17比0攻勢的湖人，一路領先到終場，戰績提升到42勝33敗，在目前西區最後兩支能打附加賽的球隊中，成績持續領先金州勇士。