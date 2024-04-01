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NBA／溫班亞瑪贏球太嗨 球丟向觀眾席遭罰2.5萬美元

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪將球丟至觀眾席遭罰2.5萬美元。 路透
溫班亞瑪將球丟至觀眾席遭罰2.5萬美元。 路透

馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在先前對上尼克的比賽，繳出生涯新高40分，他在贏球後太興奮將球丟進觀眾席，NBA官方今對此行為罰款25000美元（約新台幣79.9萬），成為他NBA生涯第一張破萬美元的罰單。

這並非溫班亞瑪首次收到罰款，之前他就因砸球被吹技術犯規，收到2000美元的罰款，但這次將球丟進觀眾席的代價相當高昂，達到25000美元。

對於自己收到罰款一事，溫班亞瑪也感到很無奈。「我知道之前有球員因為丟球遭到罰款，但他們是處於惡意，而我只是想讓觀眾席裡的某個球迷開心。」

溫班亞瑪在對尼克的比賽中獲得了40分、20籃板和7助攻，成為1974年以來NBA首位達成此數據的新秀。也讓創下隊史第二高單場得分61分的布朗森（Jalen Brunson）成為悲情英雄。據ESPN統計顯示，NBA歷史上僅有兩次在其中一位球員單場獲得40分和20籃板，另一位球員單場獲得60分的情況。另一次是出現在1961年，當時貝勒（Elgin Baylor）得到了63分，而張伯倫(Wilt Chamberlain)則得到了78分和43個籃板。

溫班亞瑪在今天面對勇士比賽中，再次繳出32分、9籃板、5助攻、4抄截、3火鍋的鬼神數據，在阻攻排行榜上遙遙領先。

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