NBA／亞歷山大致勝跳投助雷霆重返季後賽 布朗森無緣當英雄
雷霆主場迎戰尼克，兩隊打得相當激烈，第四節剩18秒時，尼克以110比111落後，靠著布朗森（Jalen Brunson）的高難度上籃反超比分取得1分領先；但雷霆這邊也不遑多讓，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）馬上回敬中距離跳投再次幫雷霆反超，隨著最後1.8秒布朗森的翻身跳投未果，最終雷霆以113比112驚險拿下勝利。
2連勝的雷霆在穩住西區龍頭的同時，也正式取得季後賽門票；這是他們自2020-21年賽季之後重返季後賽戰場。
半場打完雷霆以50比46領先，第三節開局尼克打出14比5的攻勢，布朗森在這波攻勢拿下8分，尼克打出39比25的單節攻勢逆轉取得10分領超前。第四節雷霆打出一波15比5的小高潮，將比數追成平手，接下來比賽兩隊你來我往，最後兩大核心後衛上演了關鍵一擊對決秀。
除了亞歷山大的致勝一擊外，第四節獨拿12分的吉迪（Josh Giddey）也是贏球功臣之一，他全場繳出16分13籃板12助攻，完成生涯第10次大三元；值得一提的是，這裡面有3次來自尼克，居所有球隊之冠。
威廉斯（Jalen Williams）攻下全場最高33分，至於命中致勝球的亞歷山大則是進帳19分。
前一場轟出61分卻落敗的布朗森，今天又得到30分，可惜還是沒有英雄命；麥克布萊德（Miles McBride）19分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）15分。哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）得到17分12籃板，哈特（Josh Hart）也貢獻13分和15個籃板。
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