NBA／安戴托昆波、波格丹諾維奇互換球衣 兩人差點當隊友

在公鹿里拉德（Damian Lillard）、老鷹楊恩（Trae Young）兩大主戰後衛都缺席的情況下，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）上演飆分互轟秀，前者攻下36分16籃板8助攻3抄截，波格丹諾維奇則是砍下38分10籃板4助攻。

波格丹諾維奇距離生涯得分紀錄還差2分，他在第四節獨拿17分，一度帶領老鷹追到5分差，不過安戴托昆波挺身又把分差擴大兩位數，最終公鹿仍是斬斷老鷹4連勝。

比賽結束後，安戴托昆波上前和波格丹諾維奇擁抱致意，隨後兩人還互換球衣留下合影畫面。如此互動也讓人不禁想起2020年休賽季一筆消失交易案，當時安戴托昆波和波格丹諾維奇差點就成為了隊友。

當初還在沙加緬度國王的波格丹諾維奇曾經是要透過先簽後換的方式被送到密爾瓦基，不過傳出波格丹諾維奇本人並不知情也不同意這筆交易，最終交易沒有成功。隨後聯盟介入調查，認定公鹿涉及違規招募，導致他們損失2022年二輪選秀權。

波格丹諾維奇後來接受老鷹開出的4年7200萬美元報價合約，國王未選擇跟進。2023年，波格丹諾維奇再度和老鷹簽下4年6800萬美元的合約。