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NBA／詹皇累積21年全能數據 安戴托昆波神速追平紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波率公鹿終結老鷹4連勝。 路透社
安戴托昆波率公鹿終結老鷹4連勝。 路透社

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天面對4連勝的老鷹不斷衝擊籃框，單場上演6次灌籃，整場比賽22投12中包含16罰12中，狂攻36分16籃板8助攻3抄截，帶領公鹿以122比113拿下勝利，結束近期2連敗。

「「他的表現無懈可擊，」公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）賽後稱讚了字母哥，「該投籃的時候他就投，該傳球的時候他就傳，該防守的時候他就防，在我看來他完美地扮演一名偉大球星的角色。他簡直是無所不能，我們幾乎整場比賽都是圍繞他來作戰，顯然他經歷了一個非凡的夜晚。」

根據統計顯示，這是安戴托昆波生涯第127次單場至少拿到30分10籃板5助攻，追平詹姆斯（Lebron James），並列史上第4多，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的157次、張伯倫（Wilt Chamberlain）的148次。

此外，安戴托昆波本季已經累積42次至少30分，超越自己上季創下的紀錄，在公鹿還有8場比賽的情況下，安戴托昆波有機會挑戰賈霸在1970-71賽季46場破30分的紀錄。

值得一提的是，里拉德此役並未出賽，先前他缺席時，公鹿是0勝5敗，今天總算是擺脫這項魔咒。

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