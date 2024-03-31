NBA／詹皇累積21年全能數據 安戴托昆波神速追平紀錄
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天面對4連勝的老鷹不斷衝擊籃框，單場上演6次灌籃，整場比賽22投12中包含16罰12中，狂攻36分16籃板8助攻3抄截，帶領公鹿以122比113拿下勝利，結束近期2連敗。
「「他的表現無懈可擊，」公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）賽後稱讚了字母哥，「該投籃的時候他就投，該傳球的時候他就傳，該防守的時候他就防，在我看來他完美地扮演一名偉大球星的角色。他簡直是無所不能，我們幾乎整場比賽都是圍繞他來作戰，顯然他經歷了一個非凡的夜晚。」
根據統計顯示，這是安戴托昆波生涯第127次單場至少拿到30分10籃板5助攻，追平詹姆斯（Lebron James），並列史上第4多，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的157次、張伯倫（Wilt Chamberlain）的148次。
此外，安戴托昆波本季已經累積42次至少30分，超越自己上季創下的紀錄，在公鹿還有8場比賽的情況下，安戴托昆波有機會挑戰賈霸在1970-71賽季46場破30分的紀錄。
值得一提的是，里拉德此役並未出賽，先前他缺席時，公鹿是0勝5敗，今天總算是擺脫這項魔咒。
2023-24 NBA即時比分
▪神仙打架！溫班亞瑪、布朗森飆分秀 創63年來首見紀錄 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言