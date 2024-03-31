NBA／先後折損蒙克、赫爾特兩大將 國王戰力拉警報

排名西區第8名的國王目前仍在全力爭取季後賽門票，避免落入附加賽資格，但卻在此時傳出噩耗，陣中超級第六人蒙克（Malik Monk）因右膝內側副韌帶扭傷，預計將缺席4到6周時間。

這意味著蒙克將會缺席剩餘的例行賽，就連4月17日進行的附加賽階段也無法趕上，對國王整個季後賽之路可說是蒙上陰影。另一方面，就算國王可以闖進季後賽，蒙克恐怕也難以參與整個首輪賽事。

先前國王另一名主力球員赫爾特（Kevin Huerter）才因左肩手術提前宣告賽季報銷，短短時間內折損兩名大將，對國王整體戰力打擊甚重。

赫爾特賽季提前報銷。 美聯社

蒙克本季出賽72場，平均上場26分鐘，可以攻下15.4分5.1助攻2.9籃板。至於赫爾特則是場均10.2分、3.5籃板、2.6助攻。據ESPN統計顯示，當赫爾特得到至少15分時，國王戰績為11勝4敗。

為了填補缺口，國王目前讓二年級後衛艾利斯（Keon Ellis）頂替先發，米契爾（Davion Mitchell）等勢必也要承擔更多責任。